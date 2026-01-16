Сержанты ТЦК "таксовали", переправляя уклонистов через границу за 8000 долларов

Новую схему избежания мобилизации организовали двое сотрудников одного из районных ТЦК и СП. О бизнес-проекте по зарабатыванию денег работниками мобилизационного учреждения говорится в ФБ-рассказе Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Следователи из СБУ и ГБР в ходе расследования выяснили, что "тецекашники" сполна пользовались своими возможностями, в том числе и служебным транспортом.

И не только в свободное от работы время

Таксуя на собственном или служебном автомобиле со всеми желающими покинуть Украину, "чиновники помогали мужчинам призывного возраста добраться до границы с Румынией и пересечь ее в обход пограничных пунктов пропуска".

Стоила такая услуга 8 000 долларов с одного человека. Для этого организаторы когда собственным транспортом, когда служебным перевозили "своих клиентов" через блокпосты в Черновицкую область до точки вблизи Государственной границы.

На конечной точке маршрута должностные лица ТЦК инструктировали уклонистов о дальнейших действиях, роказували и показывали дальнейший маршрут. Далее уже знакомы с местными реалиями и полученной от проводников схеме движения военнообязанные преодолевали путь самостоятельно – по "по зеленке" через реку.

Оперативная съемка по задержанию “таксистов” ТЦК. Фото: СБУ и ГБР

Это квалифицируется как преступная группа

Военнослужащие через посредников подыскивали мужчин, которые стремились избежать мобилизации и незаконно выехать из Украины.

В одном из эпизодов установлено, что за 8 тысяч долларов США они обещали лично доставить 44-летнего "клиента" до границы с Румынией служебным автомобилем.

Злоумышленники действовали как минимум с сентября 2025 года. По предварительным оперативным данным, организаторы успели переправить за границу более десяти человек.

Досудебное расследование продолжается. Также проверяется возможная причастность к схеме других должностных лиц.

В чем вина сержантов



СБУ и ГБР задержали организаторов. Во время обысков по местам службы и в домах фигурантов правоохранители изъяли:

▪ более 660 тыс. гривен в разных валютах;

▪ компьютерную технику и мобильные телефоны;

▪ документы и черновые записи.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Кто ведет расследование

Это была совместная операция СБУ в Ивано-Франковской области, следователей пятого СО ТУ ГБР, расположенного в г. Львове, сотрудниками УСР в Ивано-Франковской области Национальной полиции и работниками отдела внутренней и собственной безопасности 31-го пограничного отряда "Запад" ГПСУ.

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.