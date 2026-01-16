Сержанты ТЦК "таксовали", переправляя уклонистов через границу за 8000 долларов

ФОТО: СБУ|
Первые минуты задержания, ведется оперативная съемка "таксистов" ТЦК.
Новую схему избежания мобилизации организовали двое сотрудников одного из районных ТЦК и СП. О бизнес-проекте по зарабатыванию денег работниками мобилизационного учреждения говорится в ФБ-рассказе Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
Следователи из СБУ и ГБР в ходе расследования выяснили, что "тецекашники" сполна пользовались своими возможностями, в том числе и служебным транспортом.
И не только в свободное от работы время
Таксуя на собственном или служебном автомобиле со всеми желающими покинуть Украину, "чиновники помогали мужчинам призывного возраста добраться до границы с Румынией и пересечь ее в обход пограничных пунктов пропуска".
Стоила такая услуга 8 000 долларов с одного человека. Для этого организаторы когда собственным транспортом, когда служебным перевозили "своих клиентов" через блокпосты в Черновицкую область до точки вблизи Государственной границы.
На конечной точке маршрута должностные лица ТЦК инструктировали уклонистов о дальнейших действиях, роказували и показывали дальнейший маршрут. Далее уже знакомы с местными реалиями и полученной от проводников схеме движения военнообязанные преодолевали путь самостоятельно – по "по зеленке" через реку.
Оперативная съемка по задержанию “таксистов” ТЦК. Фото: СБУ и ГБР
Это квалифицируется как преступная группа
Военнослужащие через посредников подыскивали мужчин, которые стремились избежать мобилизации и незаконно выехать из Украины.
В одном из эпизодов установлено, что за 8 тысяч долларов США они обещали лично доставить 44-летнего "клиента" до границы с Румынией служебным автомобилем.
Злоумышленники действовали как минимум с сентября 2025 года. По предварительным оперативным данным, организаторы успели переправить за границу более десяти человек.
Досудебное расследование продолжается. Также проверяется возможная причастность к схеме других должностных лиц.
В чем вина сержантов
СБУ и ГБР задержали организаторов. Во время обысков по местам службы и в домах фигурантов правоохранители изъяли:
- ▪ более 660 тыс. гривен в разных валютах;
- ▪ компьютерную технику и мобильные телефоны;
- ▪ документы и черновые записи.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Кто ведет расследование
Это была совместная операция СБУ в Ивано-Франковской области, следователей пятого СО ТУ ГБР, расположенного в г. Львове, сотрудниками УСР в Ивано-Франковской области Национальной полиции и работниками отдела внутренней и собственной безопасности 31-го пограничного отряда "Запад" ГПСУ.
Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.