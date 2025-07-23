Сестра Zeekr представила электромобиль с запасом хода до 430 км за $15 200

Как пишет CarNewsChina, основные изменения в спецификациях по сравнению с оригинальными моделями Z20 включают уменьшение мощности двигателя с 250 кВт (335 л.с.) до 175 кВт (235 л.с.), запаса хода с 530 до 430 км и снижение диаметра колес с 19 до 18 дюймов.

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По данным китайского СМИ QQ, стратегия снижения цен направлена на привлечение более чувствительных к цене потребителей во все более конкурентном сегменте компактных электромобилей. Несмотря на изменения в спецификациях, новые варианты сохраняют дизайнерский язык стандартного Z20 с безрамочными дверями и зеркалами.

Размеры автомобиля остаются неизменными на уровне 4460/1845/1573 мм (длина/ширина/высота) с колесной базой 2755 мм и коэффициентом сопротивления 0,25. Дизайн задних фонарей был сохранен. Он объединяет спойлер и задние фонари с 504 светодиодными лампами длиной 1463 мм, создавая характерную световую подпись.

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В салоне новые версии имеют почти идентичный стиль с 15,4-дюймовым центральным дисплеем, 13,8-дюймовым HUD-экраном и 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов. Наряду с этими новыми вариантами, Lynk & Co выпустила обновление программного обеспечения, сосредоточено на пяти сферах: интеллектуальная помощь при парковке, режим охраны, навигация по карте, экосистемные приложения и управление транспортными средствами.

Lynk & Co утверждает, что новые варианты Z20 сохраняют высокие характеристики производительности и управляемости. Автомобили, по-прежнему, используют архитектуру SEA с передней подвеской MacPherson и пятирычажной независимой задней подвеской, дополненной вентилируемыми дисковыми тормозами Brembo и контроллерами тормозов Bosch.

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Кроме того, недавно Z20 получил 5 звезд в краш-тесте EuroNCAP. С момента запуска в декабре прошлого года компания Lynk & Co поставила примерно 27 000 автомобилей Z20