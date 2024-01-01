Шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысокие: 21% теория и 16% практика

За первые два месяца 2025 года по всей Украине было проведено 212 269 теоретических и практических экзаменов. Процент успешности невысокий. Так, с начала 2025 года в сервисных центрах МВД проведено 95 117 теоретических экзаменов из них – 20 221 успешно сданы с первой попытки, а это 21%. По практической подготовке – показатели еще хуже. Так, за первые два месяца этого года проведено 117 152 практических экзаменов, из них 18 811 сданы с первой попытки, то есть 16%.

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С чего начать подготовку

Если решили сесть за руль автомобиля, стоит начать с теоретической подготовки. Правила дорожного движения возможно изучать самостоятельно в соответствии с типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей. Также освоить ПДД возможно в аккредитованном учебном заведении. Далее необходимо обратиться в сервисный центр МВД для сдачи теоретического экзамена. Во время тестирования кандидат в водители должен ответить на 20 сложных (как показывает опыт) вопросов за 20 минут. Допускается не более 2 ошибок, иначе экзамен не сдан. А следующая попытка доступна через десять дней, начиная с 11-го.

Обучение в автошколе

После успешного тестирования кандидат в водители обращается в автошколу для прохождения практической подготовки. И возникает вопрос – сколько же времени необходимо учиться? Все зависит от транспортного средства. К примеру, для категории В с механической коробкой передач – не менее 40 часов практических занятий и 38 часов – на машине с автоматической коробкой передач.

Далее составляется внутренний практический экзамен в автошколе и выдается свидетельство об окончании обучения, которое направляется в сервисный центр МВД. Документ об окончании практического обучения действителен на протяжении 2 лет. За это время необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Первое водительское удостоверение выдается на 2 года.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (прилагается выписка о месте проживания);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются по предварительной записи. Регистрация в сервисный центр МВД и подробная инструкция по ссылке.