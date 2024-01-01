"Шапка" снега на авто и прогрев двигателя в городе: за что зимой штрафуют автовладельцев в Польше

В нынешнем сезоне, как пишет vitrina.pl, на повестку дня выходит всего восемь позиций с требованиями, игнорирование которых может стоить владельцу автомобиля от 20 до 3000 и более злотых. В конвертации на украинскую денежную единицу это будет от 200 до 30 000 гривен.

При этом следует учесть, что эти требования распространяются на транспортные средства как польской регистрации, так и любого другого государства.

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Перечень штрафов за основные нарушения:

штраф за сугроб на автомобиле;

уборка снега при работающем двигателе;

грязные стекла, нет стеклоомывающей жидкости или сломались дворники;

грязные номера;

грязные фары;

использование неподходящего освещения;

шипованные шины;

катание на буксире санок за авто.

Во время проверки автомобиля к зиме прежде всего проверьте аккумулятор. Ведь от него зависит, сможет ли машина завестись в лютый мороз. Если АКБ пора заменить, обратите внимание на Bosch – у этого производителя самая широкая линейка батарей для современных автомобилей, они имеют минимальный саморазряд и обеспечивают надежный старт после длительного простоя. Рекламная информация

"Шапка" снега на крыше – штраф до 3000 злотых

В Польше перевозки сугробов снега на крыше транспортного средства запрещены. Особое внимание полицейских приковано к заснеженному или обледенелому стеклу. Если раньше за это нарушение штрафовали на сумму от 20 до 500 злотых (от 200 грн до 5 000 грн), то уже сегодня-завтра квитанция будет в шесть раз больше – до 3 000 злотых, то есть 30 000 гривен.

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Недавно такой штраф уже получил один из польских водителей. Большая сумма обусловлена тем, что ограниченная видимость через стекло может привести к наезду на пешехода или столкновению с другим участником дорожного движения.

Что касается сугроба на крыше, багажнике или крышке капота, то на скорости она может сорваться и попасть в другое транспортное средство. Такое действие может ухудшить видимость другому водителю или вообще привести к потере управляемости той машины.

Снег на продажу везти не стоит – выйдет дороже. Фото: открытые источники

При резком торможении снежная "шапка" может соскользнуть с крыши на ветровое стекло.

Против сугробов на автомобилях выступают и дорожники – не для этого они чистят дороги, чтобы водители завозили на них дополнительный снег.

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"Перед выездом весь автомобиль следует тщательно очистить от снега. Не только крышу и номерные знаки, но и замерзшее стекло, из-за чего у водителя может быть ограничено поле зрения. Это является правонарушением, наказывается штрафом в размере до 3 000 злотых", – разъясняют в полиции.

Уборка снега с автомобиля при работающем двигателе – штраф 50 злотых

Знакомая всем ситуация: перед поездкой водители часто запускают двигатель, чтобы прогреть салон автомобиля, а сами тем временем приступают к очистке снега. Законом запрещено это делать при работающем двигателе в населенном пункте. Штраф – 50 злотых.

Не разрешается стоять на парковке с работающим двигателем. За это также предусмотрен штраф – 100 злотых, то есть 1000 гривен. Правда, это кроме случаев, когда это необходимо для работы.

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Таким образом в Польше пытаются активно бороться с вредными выбросами: страна начинает вводить экологические зоны в городах. Интересно, что на некоторых домах можно заметить даже рекомендательные таблички о том, что автомобили нельзя парковать выхлопной трубой к зданиям.

Это не требование ПДД, а лишь просьба владельцев дома не парковаться под окнами – чадит сильно. Фото: Vitrina.pl

Конечно, люди не хотят дышать выхлопными газами. Но здесь нужно знать, что такая табличка не получила юридической силы и имеет лишь рекомендательный характер.

Неработающие стеклоочистители и отсутствие омывающей жидкости в бачке – штраф до 500 злотых

Если у автомобиля грязное стекло, значит у водителя ограничена видимость. В таком случае поездка опасна для окружающей среды.

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Алгоритм прост: полиция может остановить автомобиль с грязным ветровым стеклом и порекомендовать привести его в норму. Если водитель не может этого сделать, офицер может проверить:

не закончилась ли омывающая жидкость в бачке в моторном отсеке;

плотно ли дворники прилегают к стеклу;

работают ли форсунки.

Если водитель не может обеспечить чистое стекло в своей машине, его ждет штраф от 20 до 500 злотых (от 200 грн до 5 000 грн).

Относительно жидкости, которая омывает в автомобиле стекло, то в законе эти требования прямым текстом не прописаны, но они вытекают из статьи 66, раздела 1, пункта 5 "Закона о дорожном движении" и статьи 96, параграфа 1, пункта 1 5 КоАП.

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Если грязное стекло вызвало ДТП, то в таком случае штраф может вырасти до 5 000 злотых.

Грязные и заснеженные номерные знаки – штраф 500 злотых

Если цифры и буквы на номерах плохо заметны из-за загрязнения, то полиция может трактовать это загрязнение как сокрытие номерных знаков. В таком случае водителя будет ждать штраф в размере 500 злотых (5000 грн) и 8 штрафных баллов. Учитывая то, как много в Польше камер скорости, полицейские пытаются обращать внимание на состояние номеров автомобилей.

Такое покрытие знака трактуется как сокрытие номера, так что время от времени останавливайтесь и приводите в норму эту табличку спереди и сзади.

Грязные и заснеженные фары – штраф от 100 до 300 злотых

Грязные фары снижают видимость автомобиля и ухудшают обзор водителю. Если фары грязные настолько, что они не выполняют своей функции, то за движение с такими фарами в темное время суток предусмотрен штраф в 300 злотых (3 000 грн), в дневное время – 100 злотых (1000 грн).

Использование неподходящего освещения – штраф 50 злотых

Днем водители Польши обязаны ездить со светом, можно с включенными ходовыми дневными огнями, но как только видимость снижается, например, во время метели, ДХО недостаточно – необходимо включать ближний свет фар. Если этого не сделать, полиция может выписать штраф в 50 злотых (500 грн).

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Шипованные шины – 100 злотых

Это важно для украинских владельцев машин: езда на шипованных шинах в Польше запрещена. Это требование прописано в пункте 2.5 статьи 60 "Закона о дорожном движении".

Такое ограничение введено потому, что шины с шипами более активно изнашивают поверхность дороги. Есть только одно исключение – это официальные автомобильные соревнования при одобрении местных властей по использованию в них шипованной резины.

В любом случае следует руководствоваться подсказками дорожных знаков. Фото: Vitrina.pl

Использование цепей противоскольжения на шинах на незаснеженных дорогах – 100 злотых. Если выехали на чистый асфальт с сельской или любой другой заснеженной дороги, то цепи стоит снять.

Полиция может сделать исключение только в одном случае: если выезд с цепями на такую трассу осуществлен при условии ее перпендикулярного пересечения, за границей которой снова заснеженная дорога

Катание на санках за автомобилем – штраф 500 злотых

Видеоролики о караване санок на буксире за машиной стали вирусными, но на это в ПДД – табу! Санки, тюбинги или леденцы для катания на буксире детей или друзей под запретом – часто такие поезда заканчиваются трагически.

В случае выявления такого нарушения инспектор обязан выписать штраф до 500 злотых (5000 грн). Не исключено даже взятие под стражу водителя.

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А вот езда на летних шинах в Польше юридически не запрещена, поскольку в ПДД отсутствует требование о том, что водители обязаны ездить зимой только на зимней резине.

Опросы показывают, что более 80% польских водителей все же по собственной воле переходят на зимнюю резину. Специалисты советуют переходить на "зиму", когда стрелка термометра опускается ниже 7 градусов, с этого момента летняя резина становится тверже, а автомобиль менее управляемым.

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Назад переходить на "лето" можно снова после того, как по ночам температура поднимается выше семи градусов. Но за зимние шины летом никто штрафовать не будет – в польских ПДД никаких юридических последствий по этому поводу нет.