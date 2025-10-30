SHARP показала электрический минивэн LDK+: домашний комфорт на колесах

Как пишет Carscoops, после премьеры прошлогоднего прототипа, обновленный LDK+ получил более зрелый дизайн с более традиционными пропорциями. Его передняя часть стала более выразительной - полноразмерные LED-фары интегрированы в скрытую решетку радиатора с логотипом Sharp. Двухцветная отделка кузова, раздвижные двери и вертикальная задняя часть добавляют концепту практичности, а обычные зеркала и ручки намекают, что этот минивэн готов к производству.

Интерьер - как продолжение вашей гостиной

Салон LDK+ создан в стиле лаунж-зоны. Внутри есть полностью ровный пол, поворотное водительское сиденье, вращающееся назад, и консольный столик. Заднее трехместное сиденье расположено дальше назад, что формирует просторную зону отдыха с мягкой подсветкой. Sharp называет этот автомобиль “продолжением гостиной” - и недаром.

Вместо огромного 65-дюймового экрана, что был в прошлогодней концепции, здесь появился домашний проектор с выдвижным экраном, который превращает салон в мобильный кинотеатр или комфортный офис. LDK+ использует фирменную платформу AIoT (Artificial Intelligence of Things) - систему, соединяющую авто с домашней техникой Sharp: кондиционерами, телевизорами и бытовыми аккумуляторами. Автомобиль изучает привычки владельца, может интегрироваться в солнечную энергосеть и поддерживает технологию V2H - питание дома от батареи автомобиля.

Техническая база от Foxconn

LDK+ построен на той же платформе, что и будущий Foxconn Model A, который дебютирует в 2027 году. Обе модели разработаны как модульные электромобили, способные адаптироваться под бытовые или коммерческие нужды. Хотя Sharp еще не раскрыла мощность электропривода или емкость батареи, ожидается, что они будут совпадать с параметрами Foxconn Model A, который выйдет на рынки Японии и стран АСЕАН уже через два года.