Шинный киллер проколол более 1000 шин грузовиков в разных местах страны и остается безнаказанным

Охота на любителя шинных проколов ведется уже не один год. По приблизительным подсчетам, он повредил более 1000 шин грузовых автомобилей. Проблемой является то, что своего любимого дела он покидать не собирается.

Убытки пошли уже на сотни тысяч долларов. Только за каждое поврежденное шампуром или шилом колесо владельцу нужно заплатить 300-500 долларов за единицу, то есть в целом по стране на полмиллиона долларов. Об этом сообщает thedrive.co.

Читайте также Почти 30 краж из автомобилей ежедневно: Европа уже стонет от воров

За период с сентября 2024 года по январь 2025 года злоумышленник проколол 296 шин разных авто. При этом "за компанию" он иногда выводил из строя тормозные шланги и другие системы.

В основном злоумышленник повреждает грузовики, припаркованные вне специально отведенных стоянок, а также на платных паркингах вдоль трасс. География также широкая, по всей стране.

Покупая автогражданку в ARX, вы можете воспользоваться услугой "Автоконсьерж", которая предусматривает помощь на дороге: эвакуацию или буксировку автомобиля до СТО, зарядки аккумуляторной батареи, доставки топлива (до 10 л), аварийное открытие замков дверей, мобильного шиномонтажа или замены колеса. Больше об услуге – читайте здесь. Рекламная информация

Трижды за три разных года бандит попадал на камеру. Сначала во Флориде, Теннесси, а недавно в Арканзасе. Фотоподборка из открытых источников

В том, что это один и тот же человек, уже сомнения нет – на камерах видеонаблюдения этому есть подтверждение. Это свидетельствует о том, что вероятнее всего преступник тоже может быть водителем грузовика.

Читайте также Воры не смогли украсть автомобили, поэтому хотя бы их повредили

Несмотря на то, что поступки повторяются, в полиции отмечают, что какого-то почерка или однозначной закономерности у злоумышленника нет. Он постоянно импровизирует, меняет инструменты преступления, использует то шило, то нож, то ледоруб или что-то другое. Фантазии у него хватает, как и умение скрываться, хотя и иногда нагло щеголяет перед видеокамерами.