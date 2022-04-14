Пока чиновники Украины и Словакии договариваются о поставках нашей армии самоходных гаубиц ShKH vz. 2000 Zuzana, журналисты "Авто 24" выяснили подробности про эту пушку на шасси самосвала и с именем президента своей страны.

Военные и конструкторы Чехословакии были одними из первых, кто отважился составлять мощную пушку на колесном шасси. Это произошло в середине 1970-х: братья-славяне решили, что тяжелые, недолговечные и дорогие гусеницы неуместны на европейских театрах боевых действий. И пристроили свое 152-миллиметровое орудие на четырехосное автомобильное шасси – хорошо, что далеко такое искать не пришлось.

Самоходные артсистемы с женскими именами Dana и Zuzana были изданы общим тиражом около 800 единиц.

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Идея использования шасси от коммерческих грузовиков для создания армейской техники возникла не вчера. Не была она новой и тогда, когда чехословацкие конструкторы взяли для своей самоходки базу Tatra 815 в варианте 8х8. Из очень необычного грузовика вышла очень необычная боевая машина. Первоначально это была ShKH vz. 77 Dana, а после замены пушки на более современное натовское 155-миллиметровое орудие машины сменили имя на ShKH vz. 2000 Zuzana.

Грузовики чехословацкой марки Tatra известны своими внедорожными качествами. Серия 815 включала в себя шасси с колесной формулой 4х4, 6х6 и 8х8.

Кому интересно, этот каскад аббревиатур расшифровывается как samohydna kanonova houfnice vz. 77 – самоходная пушка-гаубица образца 1977 (или 2000). Dana – на первый взгляд, женское имя, но словаки утверждают, что это тоже сокращение: от Delo automobilní, nabíjené автоматически – автомобильная пушка автоматической зарядки. Пожалуй, с большей уверенностью можно сказать, что Zuzana в данном случае не в честь действующего Президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой, которая на период создания артсистемы была еще студенткой.

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Если оставить в стороне названия и присмотреться к самой ShKH Dana/Zuzana, то можно увидеть немало интересного. Насколько оригинальным является шасси "Татры"-носителя, столь же смелая оказалась компоновка боевой машины.

Орудийная башня самоходки Zuzana (фактически она же и Dana) в реальности является платформой с открытой пушкой и двумя кабинами по обеим сторонам.

К примеру, башня с пушкой – фактически не совсем и башня. Гаубица на самом деле стоит под открытым небом, но с обеих сторон смонтированы две кабины – в левой сидит наводчик, в правой – заряжающий. За спиной первого расположены заряды гаубицы, за спиной правого – снаряды (пушка имеет боеприпасы раздельной зарядки). На версии Dana в левой кабине тандемом (один за другим) сидели двое артиллеристов, ведь экипажа был на одного человека больше. Водитель и командир машины сидят в передней кабине – низкой, двухместной и бронированной.

Стрелять из колес такая артсистема не может: для точного поражения цели нужно выдвинуть три гидравлических опоры в задней части.

На развертывание самоходки к бою после марша нужно две минуты времени, а вот сняться с огневой позиции она может быстрее – через минуту. В современном бою это немаловажный фактор, ведь при нынешних средствах разведки в контрбатарейной борьбе отсчет идет уже не на минуты, а на секунды.

Технические характеристики ShKH vz. 2000 Zuzana (с 1998 г.)

Полная масса, тонн 28,45 Длина/ширина/висота, м 12,970 х 3,015 х 3,300 Клиренс, мм 410 Бронирование Противопулевое Вооружение Орудие 155 мм, пулемет 12,7 мм Экипаж, чел. 4 Двигатель дизель V12 Tatra 345 л.с. или V6 MAN 460 л.с. Максимальная скорость, км/ч, шоссе 80 Запас хода (шоссе), км 750

Появление в украинской армии артустановок ShKH vz. 2000 Zuzana с гаубицей калибром 155 мм позволит уменьшить зависимость от боеприпасов советских стандартов. Даже если для начала количество этих самоходок будет небольшим, есть перспектива со временем увеличить его за счет новых закупок. Тем более в Словакии уже выпускается модернизированная модель под индексом Zuzana 2 – с улучшенным орудием и новым оборудованием башни.

Тем более цена не может быть очень высокой, поскольку именно указанная артсистема при высоких баллистических характеристиках "натовской" гаубицы базируется на хорошо отработанном в производстве носителе. Для понимания: конечный ценник зависит от наличия в комплекте запчастей, расходных деталей, боеприпасов и даже тренажеров для отработки навыков экипажами. К примеру, в 2018 году Словакия законтрактовала закупку для своей армии 25 самоходных гаубиц Zuzana-2 на общую сумму 175 млн. евро. Выходит по 7 млн. за одну машину, но в комплект поставки входят также боеприпасы, запчасти и обучение экипажей. Учитывая, что заказ выполняет отечественный – словацкий – производитель ZTS-Special (г. Дубнице), маржа вряд ли завышена и цена максимально близка к реально рыночной.

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