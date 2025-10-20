Школа пилотов БпЛА "Ятаган" получила автобусы для учебных выездов

В сотрудничестве с Ukrgasbank

Это – совместный проект благотворительной организации и правления АБ "Укргазбанк". Как сообщает Фонд "Вернись живым" и UGB Ukrgasbank, этот транспортный трек обошелся в 5 597 149 гривен, но затраты того стоят.

Поэтому пассажирский автобус будет доставлять курсантов на полевые учения. Дорога займет меньше времени, но больше часов будет отведено для практических задач по освоению навыков профессии пилота БпЛА.

Читайте также Кроме багги и квадроциклов, армейцам впервые достались гексоциклы

Поездки курсантов будут комфортными

За один рейс автобус Toyota Coaster перевозит 30 пассажиров. Практически это соответствует средней численности одного взвода.

Пассажирская машина поступила в европейском исполнении – левый руль. Такие автобусы обычно на выбор комплектуется рядными 4-цилиндровыми турбодизелями 4,0 л N04C (тип VJ) мощностью 150 л.с. или 4,0 л N04C (тип VK) мощностью 180 л.с. с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач.

Редкий для Украины "японец" имеет левый руль, что облегчит его эксплуатацию на дорогах общего пользования. Фото: Вернись живым

Учебная логистика имеет новый стандарт

Два грузовых фургона Fiat Ducato также приобретены по запросу школы операторов. В отличие от Toyota Coaster, упомянутых выше, они более распространены как в гражданском секторе Украины, так и в военных подразделениях.

О таких машинах редакция Авто24 рассказывала неоднократно, повторяться не будем. Однако отметить лишь акценты относительно нынешнего транспортного транша стоит.

Читайте также Какие новые фургоны показали на выставке в Киеве

В основном такие грузовые машины вагонной компоновки задействованы в логистических процессах. Это же эксплуатационное направление будет и в школе специалистов беспилотных авиационных комплексов.

Возить есть кого и что

По словам представителей этого центра подготовки пилотов, оба грузовые бусы они используют для полевых выездов.

"Машины без работы не будут стоять. Ежедневно нужно возить дроны, генераторы, средства связи, зарядные станции, антенны - все, без чего невозможно обучение операторов дронов", – говорится в сообщении.

Чисто гражданские фургоны вагонной компоновки Fiat Ducato в военной логистике на передовую не пойдут, но и в тылу они без работы не будут стоять. Фото: Вернись живым

Точку ставить рано

Это уже не первый трек помощи армейским подразделениям Фонда "Вернись живым" и АБ "Укргазбанк". В июле в таком сотрудничестве обеспечено 1-ю бригаду оперативного назначения НГУ "Буревій "16 новенькими пикапами на общую сумму более 14 млн грн.

Сотрудничество благотворительной организации и банковской структуры будет продолжаться и в дальнейшем. В планах "Вернись живым" и АБ "Укргазбанк" уже вызревают другие проекты.

Для школы пилотов БпЛА "Ятаган" эти бусы по значению не менее важны, чем основные учебные атрибуты обучения. Фото: Вернись живым