Сигареты для беспошлинных салонов Duty Free через таможенный контроль Ford не провез: отдадут фронтовикам

Как говорится на ФБ-странице Львовской таможни, Ford Transit Connect ничем не выделялся и подозрения не вызывал.

Однако в ходе осмотра таможенники и пограничники все-таки решили проверить автомобиль тщательнее.

Двойная крыша не помогла

Подозрение оказалось небезосновательным, поскольку автомобиль имел двойную крышу. В тайнике между крышей и потолком была образована ниша. Она стала своеобразным пеналом для сокрытия сигарет.

Правда, добраться туда было трудно. На одном из фото видно, что потолок под крышей срезают "болгаркой" с алмазным диском – специально изготовленный тайник под крышей вырезали как крышку из металлической консервной банки.

Врезка в двойную крышу Ford Transit Connect была оправданной – тайник солидный. Фото: Львовская таможня

Сколько пачек вошло в тайник

Во время осмотра таможенники совместно с пограничниками обнаружили 1038 пачек сигарет Paramount, скрытых от таможенного контроля. Табачные изделия были без марок акцизного налога Украины и с маркировкой "Duty Free Only", то есть только для беспошлинной торговли.

Поскольку сигареты где-то должны были продаваться без пошлины, то на границе они все-таки должны были декларироваться по таможенной процедуре, что не было сделано. Поэтому – контрабанда. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Тайник был надежный, но в “жмурки” водитель играть совсем не умел. Фото: Львовская таможня

По этой части указанной статьи и при условии доказательства нарушения в суде налагается "штраф в размере от 50 до 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров".

Технология здесь проста: обнаруженные сигареты и автомобиль изъяты. Дело передано для досудебного расследования в территориальное управление Бюро экономической безопасности, а уже оттуда пакет документов отправят в суд.