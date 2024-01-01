Сканер Rapiscan на шасси Mercedes-Benz ездит в зоне контроля таможни без водителя

Сканерная установка, приобретенная за европейские гранты в рамках инициативы Украина-ЕС “Пути солидарности”, установлена на трехосном шасси Mercedes-Benz Actros.

Кроме надстройки, машина с правого борта имеет П-образную портальную рамку, с помощью которой просвечивает большие грузовые автомобили.

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Однако главной особенностью для читателей автомобильного сайта является не это и не инновационные приборы в самой надстройке, а непосредственно автомобиль. Это – машина-автопилот.

Как показали в коротеньком видео наши коллеги с телеканала "Общественное Ужгород", автомобиль в операционном режиме проходит в зоне проверки транспортных средств без водителя. Тот в это время может сидеть в надстройке и работать за монитором как оператор системы сканирования.

Машина с развернутой сканерной портальной системой, смонтированной по правому борту, самостоятельно курсирует вдоль грузового автомобиля, прибывшего из-за границы или выезжает из Украины.

Таким образом, таможня высвободила одного работника от работы водителем. Его функцию при необходимости может выполнить оператор таможни с соответствующей категорией. Но основное время он будет проводить в хорошо обустроенном теплом зимой или хорошо кондиционированном летом салоне надстройки именно как оператор сканирующей системы.

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Наличие на таможенном посту такого сканера улучшит работу таможни – пропускная способность на границе Украины с Евросоюзом благодаря такому специальному транспорту увеличится, а выявление незадекларированных товаров улучшится.