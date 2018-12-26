26 декабря 2018

На замену Skoda Rapid и Speceback чехи представили новую модель – Scala, созданную на платформе MQB A0 по мотивам концепта Skoda Vision RS, который показали на автошоу в Париже.

Презентация новой Skoda Scala проходила в Тель-Авиве (Израиль), который называют второй Силиконовой долиной. Для чешской марки здесь разрабатывается много инноваций, к тому же в Израиле Skoda – самая популярная европейская марка.

В переводе с латинского Scala означает "лестница". Так компания намекает, что модель делает шаг вверх. И действительно, созданная на новой платформе MQB A0, "Скала" по сравнению со Speceback добавила в 6 см. Так она "зашла" в конкурентную среду с VW Golf и Ford Focus. Более того, в модели самый длинный салон среди конкурентов. С другой стороны, по размерам она не приблизилась к Octavia, поэтому внутренней конкуренции создавать не будет.

Дизайн новинки создан под руководством шеф-дизайнера чешской марки Оливера Штефани, который недавно сменил на этом посту Йозефа Кабана. Скорее всего, с этой модели у других Skoda будет именно такой дизайн: скошенные фары, зауженные задние фонари. А вот стеклянный багажник, который сначала кажется черно-глянцевым – наследство от модели Speceback. Интересно, что конструкторам удалось достичь малого аэродинамического сопротивления кузова – всего 0,29.

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В салоне привлекает внимание большой 9,2-дюймовый дисплей на средней консоли (в топ-версии). Он разрешил Skoda избавиться от многих физических кнопок. Однако если присмотреться, то и концепция оформления интерьера здесь совершенно новая для чешских моделей. Хотя и выполнена в традиционно минималистском стиле.

Багажник будет вмещать 467 литров. Это на 52 литра больше, чем у Спейсбека. А если сложить задний ряд, то влезет 1410 литров. Традиционно для чехов в салоне много карманов для мелких вещей, есть отсек для зонта в дверях плюс скребок для льда под крышкой бака. Среди опций за доплату –полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и даже регулируемая подвеска.

Диапазон двигателей включает аж пять моторов. Среди них – бензиновые трехцилиндровые 1.0 TSI на 95 или 115 лошадиных сил, четырехцилиндровый на 150 "лошадей" и дизель 1.6 на 115 сил. Некоторые рынки получат однолитровый мотор на газу на 90 сил. Все моторы, которые мощнее 100 сил, могут быть оснащены механической коробкой передач на 6 передач или роботом на 7 скоростей.

У "Скалы", как и у новой "Фабии", полузависимая задняя подвеска, хотя можно заказать спортивное заниженное шасси с регулируемыми амортизаторами. К украинским дилерам Скала приедет в первом полугодии следующего года.

Напомним, что обновленная Skoda Fabia появилась у украинских дилеров.