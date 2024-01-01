Сколько будет стоить в Украине китайский электрокроссовер с дроном DJI на крыше

Данная модель является представителем среднеразмерных SUV, поскольку имеет квадратный силуэт и длину в 4605 мм, ширину в 1900 мм, высоту в 1720 мм и колесную базу в 2745 миллиметров. Дизайн автомобиля и высокий клиренс в 22 сантиметра свидетельствуют о его практичности.

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Кроме того, кроссовер имеет большой отсек для хранения впереди на 151 литр и дополнительный внешний багажник для хранения зарядного кабеля или других вещей.

Bao 3 в топовом исполнении оснащен двухмоторной системой полного привода, которая сочетает электромотор на 110 кВт (150 л.с.) спереди и двигатель на 200 кВт (271 л.с.) сзади. Эта конфигурация обеспечивает общую мощность 310 кВт (422 л.с.), что позволяет электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды.

В то же время литий-железо-фосфатная батарея емкостью 78,72 кВт-ч обеспечивает ориентировочный запас хода 510 км по условиям испытаний CLTC. Напоследок, автомобиль имеет адаптивную подвеску, дрон на крыше от компании DJI, а также автопилот, который, правда, будет работать только в Китае. Для украинского покупателя электрический Leopard 3 интересен прежде всего из-за низкой цены.

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Стоимость абсолютно нового авто в базовой заднеприводной версии с растаможкой и сертификацией в Украине составит от 22 450 долларов, тогда как флагманский вариант с дроном на крыше будет стоить от $30 950.