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Сколько дополнительных водительських категорий открыли украинцы в 2024 году: статистика

С начала года выдано более 65 тысяч водительских удостоверений в связи с открытием дополнительных категорий.
Сколько украинцев получили "права" на мотоциклы и грузовики в 2024 году - Auto24
Евгений Гудущан
logo11 декабря, 17:53
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Многие вдовы стремятся расширить спектр своих водительских возможностей законно управлять не только легковыми авто, но и мотоциклами, грузовиками и автобусами. Так, за 11 месяцев этого года сервисные центры МВД выдали гражданам около 65,5 тысяч водительских удостоверений с дополнительными категориями. Из них 41,5 тысячи в связи с открытием "высших" категорий и почти 23 тысячи – "низших" категорий.

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Для управления выбранным типом транспортного средства необходимо достижение определенного возраста в соответствии с Законом Украины "О дорожном движении". В частности, для управления:

  • мотоциклом или мопедом – с 16 лет,
  • легковым авто или грузовиком – с 18 лет,
  • транспортными средствами с прицепами – с 19 лет,
  • троллейбусами и автобусами – с 21 года.

Напоминаем, что для получения водительского необходимо освоить теоретические знания ПДД самостоятельно или в автошколе. Также пройти практическую подготовку и переподготовку в аккредитованном учебном заведении.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, или ID-карта (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или справка ВПЛ;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.

Напоминаем, что стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД 250 грн, а практического – 420 грн. Шансы успешно сдать экзамены в сервисном центре МВД с первого раза – невысокие.

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