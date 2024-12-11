Сколько дополнительных водительських категорий открыли украинцы в 2024 году: статистика

Многие вдовы стремятся расширить спектр своих водительских возможностей законно управлять не только легковыми авто, но и мотоциклами, грузовиками и автобусами. Так, за 11 месяцев этого года сервисные центры МВД выдали гражданам около 65,5 тысяч водительских удостоверений с дополнительными категориями. Из них 41,5 тысячи в связи с открытием "высших" категорий и почти 23 тысячи – "низших" категорий.

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Для управления выбранным типом транспортного средства необходимо достижение определенного возраста в соответствии с Законом Украины "О дорожном движении". В частности, для управления:

мотоциклом или мопедом – с 16 лет,

легковым авто или грузовиком – с 18 лет,

транспортными средствами с прицепами – с 19 лет,

троллейбусами и автобусами – с 21 года.

Напоминаем, что для получения водительского необходимо освоить теоретические знания ПДД самостоятельно или в автошколе. Также пройти практическую подготовку и переподготовку в аккредитованном учебном заведении.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, или ID-карта (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или справка ВПЛ;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории.

Напоминаем, что стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД 250 грн, а практического – 420 грн. Шансы успешно сдать экзамены в сервисном центре МВД с первого раза – невысокие.