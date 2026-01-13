Сколько гибридных авто купили украинцы в 2025 году: статистика

В 2025 году спрос на гибридные легковые автомобили в Украине продолжил уверенный рост. По данным Укравтопрома, в течение года украинский автопарк пополнили 31,2 тысячи легковых автомобилей с гибридными силовыми установками, включая классические гибриды (HEV) и плагин-гибриды (PHEV).

Это на 31 процент больше, чем в 2024 году, что свидетельствует о стабильном интересе потребителей к более экономным и экологичным решениям. Хотя темпы роста далеки от рынка электрических моделей, но для электричек были совсем другие правила игры, которые изменились с начала 2026 года.

Структура рынка почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Доля новых автомобилей в общем количестве регистраций гибридов составила 57 процентов, что соответствует показателю 2024 года. Таким образом, украинцы одинаково активно покупают как новые гибридные модели в автосалонах, так и подержанные автомобили, импортируемые из-за рубежа.

Лидеры среди новых гибридов

В сегменте новых легковых гибридных автомобилей безоговорочным лидером рынка в 2025 году стал кроссовер Toyota RAV4. За год было зарегистрировано 3533 таких автомобиля, что подтверждает стабильную популярность модели благодаря сочетанию надежности, умеренного расхода топлива и практичности для ежедневного использования.

Второе место по итогам года занял компактный кроссовер Toyota Yaris Cross с результатом 953 регистрации. Третью позицию занял Nissan Qashqai, который выбрали 872 покупателя. Эти показатели демонстрируют, что наибольшим спросом пользуются именно кроссоверы, которые сочетают универсальность и комфорт с гибридными технологиями.

Самые популярные импортируемые подержанные гибриды

Среди импортируемых подержанных гибридных автомобилей первенство в 2025 году сохранил легендарный Toyota Prius. В течение года в Украине было зарегистрировано 815 таких авто. Модель традиционно пользуется спросом благодаря высокой топливной экономичности и проверенной временем гибридной системе.

В тройку лидеров также вошли Ford Escape с показателем 726 регистраций и Ford Fusion в версии для рынка США, который выбрали 687 украинских автовладельцев. Это свидетельствует об устойчивом интересе к американским гибридным моделям, что часто привлекают выгодным соотношением цены и комплектации.

В целом результаты 2025 года подтверждают, что гибридные автомобили постепенно закрепляются как один из ключевых сегментов украинского авторынка. В условиях роста стоимости топлива и повышенного внимания к экологическим вопросам именно гибриды остаются компромиссным решением между традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическим транспортом.