Сколько электромобилей зарегистрировали в Украине за последние годы

В 2024 году в сервисных центрах МВД зарегистрировали почти на 40% больше электромобилей, чем годом ранее. Это происходит благодаря льготам на ввоз и постановлениям на оборот такой техники.

Читайте также: Будет ли продление льгот на электромобили: позиция чиновников

В Украине наблюдается ежегодная динамика спроса на электромобили из-за отсутствия налогов для них. В последние годы увеличивается количество зарегистрированных транспортных средств с типом топлива “Е-электро”.

В 2021 году в сервисных центрах МВД было зарегистрировано 8 996 электромобилей. Уже в следующем году этот показатель вырос более чем в половину – более чем на 54% – до 13 911. 2023 год можно считать прорывом: количество регистраций электрокаров достигло 37 962 единиц, что почти втрое больше, чем в 2022 году.

В 2024 году темпы роста стабилизировались, но все равно остались высокими – в сервисных центрах МВД зарегистрировали 52 612 новых электрокаров, что на 38,6% больше, чем в 2023-м.

Если анализировать данные этого года, то за восемь месяцев 2025 уже зарегистрировано 47 307 электромобилей. Учитывая данные прошлых лет, количество электрокаров на украинских дорогах будет расти, если правила налогообложения останется неизменными.

Напоминаем, что во время первой регистрации транспортные средства с электрическим двигателем ввезенные из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.