Сколько новых грузовиков купили в августе: статистика

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 937 авто, сообщает Укравтопром. Это на 4% меньше, чем в предыдущем месяце.
По сравнению с прошлогодним августом, спрос на новые коммерческие авто упал почти на 14%.
В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто вошли:
- Renault – 117 ед.;
- Citroen – 108 ед.;
- Peugeot – 81 ед.;
- Toyota – 77 ед.;
- Hyundai - 75 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 7,5 тыс. новых машин, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.