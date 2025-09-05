Сколько новых грузовиков купили в августе: статистика

В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 937 авто, сообщает Укравтопром. Это на 4% меньше, чем в предыдущем месяце.

Читайте также: Сколько новых авто купили в августе: статистика

По сравнению с прошлогодним августом, спрос на новые коммерческие авто упал почти на 14%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто вошли:

Renault – 117 ед.; Citroen – 108 ед.; Peugeot – 81 ед.; Toyota – 77 ед.; Hyundai - 75 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 7,5 тыс. новых машин, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.