Сколько новых грузовиков купили в августе: статистика

Рынок новых грузовиков в августе показал отрицательную динамику продажи уменьшились как относительно июля, так и относительно августа прошлого года.
5 сентября, 12:00
В течение прошлого месяца на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 937 авто, сообщает Укравтопром. Это на 4% меньше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с прошлогодним августом, спрос на новые коммерческие авто упал почти на 14%.

В ТОП-5 марок рынка новых коммерческих авто вошли:

  1. Renault – 117 ед.;
  2. Citroen – 108 ед.;
  3. Peugeot – 81 ед.;
  4. Toyota – 77 ед.;
  5. Hyundai - 75 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 7,5 тыс. новых машин, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

