122 сервисных центра в 21 области Украины предоставляют ограниченный список услуг гражданам в условиях войны.

Еженедельно восстанавливается работа других сервисных центров МВД. Не работают сейчас заведения в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и АР Крым. Об этом проинформировал руководитель Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко во время брифинга в Укринформ.

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“14 марта возобновлена работа 67 сервисных центров МВД. Мы открыли их в регионах, учитывая составляющую по безопасности для граждан и наших сотрудников. В тот день мы планировали открыть 68 центров, но накануне ночью враг попал ракетой в здание сервисного центра в Киевской области. Но впоследствии, с помощью современной технологии “Starlink”, мы возобновили предоставление услуг гражданам и в столичном регионе”, – сказал Евгений Моисеенко.

Для удобства получения услуг в сервисных центрах МВД изменен график работы. Сейчас заведения работают для клиентов 6 дней в неделю.

“Предоставляем все услуги по перерегистрации транспортных средств. Для удобства граждан осуществляется прием без предварительной онлайн-записи. Достаточно обратиться в сервисный центр МВД и взять талон в терминале”, – рассказал руководитель ГСЦ МВД.

Со дня возобновления работы центров предоставлено более 100 тысяч услуг клиентам, из них самые востребованные:

выдача и замена водительских удостоверений – 55 тысяч;

регистрация авто – 33 тысячи.

Евгений Мойсеенко отметил, что была быстро восстановлена работоспособность реестров и IT-инфраструктуры. Для граждан создан информационный портал сервисных центров МВД, который обновляется каждый час. Кроме этого, он адаптирован для удобного просмотра со смартфона.

Портал содержит всю необходимую информацию для клиентов. Отдельно: