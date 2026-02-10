Сколько стоит автобусный маршрут: ответ на это следователям дает чиновник из Хмельницкого

О попытке получить неправомерную выгоду чиновником высшего органа власти в Хмельницкой области сообщила в своем релизе Национальная полиция Украины.

Чиновник требовал 2200 долларов от предпринимателя за внесение изменений в расписание. Именно в такую сумму он оценил подготовку приказа и обеспечение согласования маршрута с измененным графиком движения.

Требовал за то, что должен был делать бесплатно

По материалам следователей, сначала фигурант получил 1000 долларов. Это была первая часть неправомерной выгоды. Однако продвижение вопроса гарантировалось только после полной уплаты указанной суммы, о чем чиновник сообщил во время дальнейших контактов.

Чиновник настаивал на передаче еще 1200 долларов и он только после этого возьмется за окончательное решение вопроса. Таким образом, это был прямой шантаж перевозчика должностным лицом областного уровня с целью получения неправомерной выгоды.

Чиновник был ценителем как украинских купюр, так и американских, европейских. Фото: оперативная съемка

Полученные деньги стали вещественным доказательством

В конце концов, желаемое он получил. Правда, не успел чиновник спрятать деньги в карман, как его задержали вместе со взяткой. Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали вымогателя сразу после получения второй части неправомерной выгоды. Одновременно с одеванием наручников у него изъяли 1200 долларов.

Таких денег чиновник заработать не мог

В тот же день правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигуранта. В ходе следственных действий изъято еще 1000 долларов, полученных ранее в качестве неправомерной выгоды, а также значительные суммы наличных – более 92 тысяч долларов, 11 тысяч евро и более 1,6 миллиона гривен.

Такие суммы существенно превышают задекларированные доходы чиновника. Ему сообщили о подозрении.

Задержание, обыски в рабочем кабинете и доме чиновника, который требовал с автоперевозчика деньги за то, что должен был сделать бесплатно. Фото: оперативная съемка

О чем именно подозрение

Ему инкриминируют совершенное преступление по части три статьи 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Досудебное расследование продолжается.