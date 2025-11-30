Сколько стоит Ford Escape (Kuga) на аукционах США: актуальные цены и динамика

По данным AutoAstat, средняя цена Ford Escape поколения 2014–2016 годов на американских аукционах продолжает снижаться. График демонстрирует стабильный спад от осени 2023-го и до октября 2025 года. Третье поколение Escape – глобальный автомобиль, аналогичный в Европе и Украине продавался под названием Kuga.

Как менялась цена Escape за два года

В октябре 2023 года средняя цена Ford Escape держалась чуть выше $2 200. Это был период, когда интерес к кроссоверам из США был особенно высоким - спрос поднимал ставки, а модель оставалась привлекательной для украинских покупателей из-за простой конструкции и недорогого обслуживания.

Уже через полгода средняя стоимость опустилась до $1 800–1 850. Дальше снижение продолжалось почти без пауз: не было резких скачков, но каждый месяц добавлял минус несколько десятков долларов.

Новый минимум рынок показал в конце 2024-го - около $1 400. А в 2025 году цена окончательно "улеглась" в коридор $1 250–1 350, где и держится до сих пор.

В октябре 2025 года средняя стоимость Ford Escape 2014–2016 составляет $1 262, что на $59 ниже, чем месяц назад.

Почему Escape дешевеет

Причины здесь достаточно предсказуемы. Модели 2014–2016 годов перешли в возрастную категорию "за 10 лет", а это автоматически тянет цену вниз. Вторая причина - общее удешевление американского сегмента массовых кроссоверов после эпидемии COVID-19, которая продолжалась в 2021–2022 годах.

На рынке появляется все больше свежих машин после trade-in и лизинга, поэтому старшие поколения Escape уже не вызывают чрезмерного спроса. Кроме того, модель имела свои типичные болезни (EcoBoost, коробки, мелкие электрические нюансы), что тоже повлияло на окончательные ставки.

Что это значит для украинских покупателей

Ford Escape 2014–2016 остается одним из самых доступных американских кроссоверов для импорта. Даже с учетом доставки, растаможки и ремонта после аукциона общая стоимость часто ниже, чем у многих конкурентов.

Для тех, кто ищет относительно простой, недорогой в ремонте кроссовер с хорошим внутренним пространством, Escape остается логичным выбором. Особенно на фоне того, что цены, похоже, уже приблизились к "дну" - последний год график показывает снижение всего на несколько десятков долларов.