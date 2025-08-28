Сколько стоит метр немецкого автобана: рекордная стоимость

Всего между столичными районами Трептов и Нойкельн проложено 3,2 километра. Как пишет Deutsche Welle, строительство шестиполосной довольно спорной и в чем-то скандальной магистрали заняло 12 лет.

В конечном итоге каждый метр построенной трассы обошелся налогоплательщикам в 225 тысяч евро. По статистике, это самый дорогой участок автобана, когда-либо построенный в Германии.

Отмечается, что строительство упиралось в ряд преград. В частности, автобан проходит в выемке глубиной до 7 метров. Кроме устранения этого рельефного перепада при проектировании пришлось учесть риски для летучих мышей.

Однако для населения этот участок дороги имеет огромное значение. В первую очередь это упростит логистику людей, которые добираются на работу в Берлин из пригородов. Во-вторых, он разгрузит жилые кварталы от транспортных потоков.

Однако оппоненты нашлись. По мнению некоторых критиков, трасса спровоцирует дополнительный приток автомобилей. Кроме того, городу не хватает денег на ремонт мостов, дорог, а также железнодорожной инфраструктуры.

Как уточняет rbb24, стоимость около 720 миллионов евро делает его самым дорогим участком автомагистрали в Германии. И хотя новый участок имеет целью лучше соединить восточные районы с A113 и аэропортом BER (см. видеорепортаж ниже), критики опасаются увеличения трафика и пробок, особенно на Эльзенбрюкке. Левая партия вообще называет ее "самой абсурдной дорогой в Германии", экологи также резко критикуют ее.

По мнению критиков, Берлин тормозит прогресс в транспортной политике. Все сводится к тому, что в то время, как Копенгаген, Вена, Барселона и другие мегаполисы открывают пешеходные улицы и строят велодорожки, столица Германии отказывается от скоростного лимита в 30 км/ч, а также прекращает субсидию сети велопроката.