Недавно стало известно, что в Украине стартовали продажи двух моделей KIA, которые собираются на ЗАЗ. Впрочем, список на этом не заканчивается. Существует еще несколько моделей, которые собираются на украинских заводах.

Отметим, что сейчас в Украине собирается четыре марки – KIA, Renault, LADA, Skoda. Если первыми тремя занимается ЗАЗ, то Skoda собирается на"Еврокар". Итак, какие именно модели сходят с украинского конвейера.

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Компания KIA выпускает в Украине седан Rio Sedan и кроссоверный хэтчбек Rio X. Обе машины оснащаются на выбор 1,4 и 1,6-литровыми бензиновыми моторами, "механикой" и "автоматом". Есть как базовые, так и богатые комплектации. Rio Sedan стоит почти 15 200 долларов, а кроссовер хэтч – 16 тысяч.

Renault производит в нашей стране всего одну модель – кроссовер (кросс-купе) Arkana. Автомобиль доступен с 1,3 или 1,6-литровым бензиновым двигателем на выбор. Трансмиссия – МКПП, АКПП, привод – передний или полный. Цены варьируются от 18 500 до 29 700 долларов.

Модельный ряд LADA украинской сборки представлен аж четырьмя машинами. Это седаны Granta и Vesta, пассажирский универсал Largus, кроссоверный хэтчбек XRay и кроссуниверсал Vesta SW Cross. Все автомобили в базе идут на 5-ступенчатой механике и снаряжаются 1,6-литровыми моторами мощностью от 87 до 106 л. с. (в зависимости от модели автомобиля). Самая дешевая модель в Украине – Granta, она стоит от 7 800 долларов, а самая дорогая – универсал Vesta SW Cross – такая машина оценена от 12 900.

Skoda тоже выпускает в Украине четыре модели: хэтчбек Fabia, кроссоверы Karoq и Kodiaq, а также флагманский лифтбек Superb. Самым доступным предложением из всех является Fabia: хэтчбек со скромным 1,0-литровым мотором на 95 сил и механической коробкой стоит 13 600 долларов. Далее идет компактный SUV Karoq, цены на который стартуют от 22 350 долларов (база – 1.4 на 150 сил и АКПП), за ним сразу же следует среднеразмерный Kodiaq, за который просят от 28 500 долларов (за такие деньги чехи предлагают версию с 2,0-литровым дизелем на "механике"). Ну а замыкает линейку Superb с минимальным ценником в 33 тысячи долларов (бензин 2.0 "автомат").

Стоит отметить, что в Украине уже нет полноценного производства легковых автомобилей, и все вышеуказанные легковушки выпускают в нашей стране методом крупноузловой сборки. Готовые машинокомплекты поставляют на заводы, после чего их собирают воедино.