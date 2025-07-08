Сколько техпаспортов восстановили через Дію за первую неделю

Восстановление техпаспорта через Дию
Только за первую неделю работы администраторы сервисных центров МВД сервисных центров МВД обработали более 1300 заявок, поданных через Дию. Это заявки как на восстановление утраченных или поврежденных свидетельств, так и на перерегистрацию транспортных средств.
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Онлайн-услуга доступна, когда надо:
- восстановить утраченное или поврежденное свидетельство о регистрации;
- изменить свидетельство в случае изменения персональных данных;
- выбрать новый номерной знак с серией DI;
- заменить пластиковое свидетельство на цифровое и наоборот.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь в Действии:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- идентификационный код (РНОКПП);
- документ, удостоверяющий личность (ID-карта, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание).
После подачи заявки она проходит проверку администраторами сервисного центра МВД. На обработку заявки предусмотрено до 5-ти календарных дней. При отсутствии ограничений владелец авто оплачивает услугу – а уже в течение 10 дней новое свидетельство и номерной знак с серией DI доставляются по почте по указанному адресу или на отделение Укрпочты.
Через Дію можно осуществить обмен свидетельства о регистрации транспортного средства когда: документ поврежден или надписи не считаются, изменилось зарегистрированное место жительства или персональные данные и тому подобное.
Если менялись технические характеристики транспорта, например, заменили двигатель или установили ГБО – такой обмен, а как следствие – перерегистрация осуществляется исключительно в сервисном центре МВД.