Сколько в 2026 году стоит "езда под кайфом": Волынь открыла счет рекордным штрафам

И это было не одно нарушение, потому что водитель не имела водительского удостоверения. Если точнее, то она его когда-то имела, но была лишена.

Инцидент произошел в селе Подгайцы. Там патрульные остановили автомобиль Scoda Fabia, которым управляла Анастасия П. По визуальным признакам она была в состоянии наркотического опьянения.

Водитель "кайфовала" с размахом

Как рассказывают "Волынские новости", водитель отказалась от прохождения осмотра в предусмотренном законом порядке в специальном медицинском учреждении. Однако это ее не спасло.

Патрульные составили протокол, квалифицировав действия Анастасии П. по ч.3 ст.130 КУоАП (Управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Здесь стоит отметить, что в течение календарного года эта водитель уже подвергалась административному наказанию именно за аналогичное нарушение.

Без "прав" водитель бесправен

Кроме этого нарушения, было выяснено, что волынянка управляла Scoda Fabia, будучи лицом, лишенным права управления. Еще в марте 2025 года суд лишил ее права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Несмотря на такой запрет, женщина села за руль автомобиля. И снова "под кайфом". Это нарушение также было совершено во второй раз в течение года.

Что признал суд

Луцкий горрайонный суд наложил на женщину штраф в размере 51 000 гривен и на 10 лет лишил права управления транспортными средствами. Конфискации автомобиля удалось избежать.