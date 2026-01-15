Сколько времени отведено на перерегистрацию авто

После приобретения транспортного средства новый владелец имеет 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД. Такое требование определено украинским порядком государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств, утвержденным постановлением кабмина № 1388.

"Советуем не медлить и придерживаться установленного срока, поскольку своевременная перерегистрация - это не только выполнение законодательных требований, но и залог корректности данных в государственных реестрах и отсутствия лишних организационных вопросов в будущем", - отмечают в Главном сервисном центре МВД.

Планируйте визит заранее - это сэкономит время

Чтобы сэкономить время и сделать визит максимально комфортным, рекомендуем планировать обращение в сервисный центр МВД заранее. Самый удобный способ - воспользоваться онлайн-сервисом "Е-запись", который позволяет:

выбрать территориальный сервисный центр МВД;

запланировать удобную дату и время;

получить услугу.

Какие документы нужны для регистрации транспортного средства

Для государственной регистрации или перерегистрации транспортного средства необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины / ID-карту или другой документ, удостоверяющий личность;

выписку о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство (договор купли-продажи, справка-счет, договор дарения и т.д.);

свидетельство о регистрации транспортного средства (в случае перерегистрации);

таможенные документы и экспертное заключение (для авто, ввезенных из-за границы);

квитанции об уплате обязательных платежей.

Сервисные центры МВД призывают граждан не откладывать регистрационные действия, соблюдать установленные сроки и пользоваться онлайн-сервисами.