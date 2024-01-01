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Сколько выплатили страховые компании за четыре месяца этого года

Новый закон о страховании вступил в силу и стоимость страховых полисов выросла в 2-4 раза. Выплаты от страховых компаний также увеличились, но они выросли всего на четверть. Наименьший рост зафиксирован по выплатам за вред здоровью и жизни.
На сколько выплатили страховые компании в 2025 году - Auto24
Евгений Гудущан
logo21 мая, 17:30
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Как сообщает МСТБУ, за январь–апрель 2025 года страховые компании уже выплатили пострадавшим в ДТП более 1,9 млрд грн.

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Вот что изменилось по сравнению с 2024 годом:

Имущественный ущерб:

  • Выплачено за январь-апрель 2025 года: 1,3 млрд грн
  • Средняя выплата - 50 333 грн
  • В прошлом году - 40 189,9 грн
  • Рост - +25,2%

Выплаты по Европротоколу:

  • Выплачено за январь-апрель 2025 года: 482,3 млн грн
  • Средняя выплата - 22 638,09 грн
  • В прошлом году - 17 602,15 грн
  • Рост - +28,6%

Вред причиненный здоровью и жизни:

  • Выплачено за январь-апрель 2025 года: 91,9 млн грн
  • Средняя выплата - 59 691,05 грн
  • В прошлом году - 54 973,98 грн
  • Рост - +8,6%

#Aвтоновинки #Новости #Страхование