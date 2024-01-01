Сколько выплатили страховые компании за четыре месяца этого года

Как сообщает МСТБУ, за январь–апрель 2025 года страховые компании уже выплатили пострадавшим в ДТП более 1,9 млрд грн.

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Вот что изменилось по сравнению с 2024 годом:

Имущественный ущерб:

Выплачено за январь-апрель 2025 года: 1,3 млрд грн

Средняя выплата - 50 333 грн

В прошлом году - 40 189,9 грн

Рост - +25,2%

Выплаты по Европротоколу:

Выплачено за январь-апрель 2025 года: 482,3 млн грн

Средняя выплата - 22 638,09 грн

В прошлом году - 17 602,15 грн

Рост - +28,6%

Вред причиненный здоровью и жизни: