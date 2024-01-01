Сколько выплатили страховые компании за четыре месяца этого года

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Как сообщает МСТБУ, за январь–апрель 2025 года страховые компании уже выплатили пострадавшим в ДТП более 1,9 млрд грн.
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Вот что изменилось по сравнению с 2024 годом:
Имущественный ущерб:
- Выплачено за январь-апрель 2025 года: 1,3 млрд грн
- Средняя выплата - 50 333 грн
- В прошлом году - 40 189,9 грн
- Рост - +25,2%
Выплаты по Европротоколу:
- Выплачено за январь-апрель 2025 года: 482,3 млн грн
- Средняя выплата - 22 638,09 грн
- В прошлом году - 17 602,15 грн
- Рост - +28,6%
Вред причиненный здоровью и жизни:
- Выплачено за январь-апрель 2025 года: 91,9 млн грн
- Средняя выплата - 59 691,05 грн
- В прошлом году - 54 973,98 грн
- Рост - +8,6%