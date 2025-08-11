Сколько заплатили украинцы за импорт авто и топлива

По данным Гостаможслужбы, в июле 2025 года поступления в бюджет таможенных платежей, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту, составили 65,12 млрд грн, сообщает Укравтопром.

Читайте также: 150 миллионов долларов принес бюджету импорт авто за один месяц

Это на 17,18 млрд грн больше чем в июле 2024 года и на 8,24 млрд грн больше чем в июне 2025 года.

Наибольший рост поступлений таможенных платежей обеспечен за счет увеличения объемов импорта следующих товаров: