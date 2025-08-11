Укр
Ру

Сколько заплатили украинцы за импорт авто и топлива

Больше всего таможенных платежей украинцы платят за импорт нефтепродуктов и транспортных средств.
Евгений Гудущан
По данным Гостаможслужбы, в июле 2025 года поступления в бюджет таможенных платежей, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту, составили 65,12 млрд грн, сообщает Укравтопром.

Это на 17,18 млрд грн больше чем в июле 2024 года и на 8,24 млрд грн больше чем в июне 2025 года.

Наибольший рост поступлений таможенных платежей обеспечен за счет увеличения объемов импорта следующих товаров:

  • нефтепродуктов – на 6,15 млрд грн;
  • автомобилей легковых – на 2,19 млрд грн;
  • газов нефтяных – на 0,99 млрд грн;
  • сигарет – на 0,87 млрд грн;
  • угля каменного, антрацита – на 0,42 млрд грн;
  • удобрений минеральных или химических, азотных – на 0,37 млрд грн;
  • грузовых автомобилей – на 0,23 млрд грн.
