Сколько заплатили украинцы за импорт авто и топлива

По данным Гостаможслужбы, в июле 2025 года поступления в бюджет таможенных платежей, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту, составили 65,12 млрд грн, сообщает Укравтопром.
Это на 17,18 млрд грн больше чем в июле 2024 года и на 8,24 млрд грн больше чем в июне 2025 года.
Наибольший рост поступлений таможенных платежей обеспечен за счет увеличения объемов импорта следующих товаров:
- нефтепродуктов – на 6,15 млрд грн;
- автомобилей легковых – на 2,19 млрд грн;
- газов нефтяных – на 0,99 млрд грн;
- сигарет – на 0,87 млрд грн;
- угля каменного, антрацита – на 0,42 млрд грн;
- удобрений минеральных или химических, азотных – на 0,37 млрд грн;
- грузовых автомобилей – на 0,23 млрд грн.