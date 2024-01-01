Сколько заработали страховые компании на полисах "Зеленая карта"

За І квартал 2025 года украинские автовладельцы заключили 298 518 международных договоров страхования “зеленая карта”, что на 12,51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает МСТБУ.

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При этом страховые премии по международным договорам страхования “Зеленая карта” выросли на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 1,2 млрд грн.

В январе–марте 2025 года было подано 3 626 требований по ДТП, совершенных украинскими водителями - это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сумма уплаченного возмещения составила 12,4 млн евро (520,8 млн грн), что на 2,89% меньше, чем в прошлом году.