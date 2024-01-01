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Сколько заработали страховые компании на полисах "Зеленая карта"

За первые три месяца текущего года расходы украинцев на приобретение полисов "Зеленая карта" составили более 1,2 млрд грн. Выплатили страховые компании лишь 520,8 млн грн.
Сколько зарабатывают украинские страховые компании на полисах "зеленая карта" - Auto24
Евгений Гудущан
logo29 апреля, 12:00
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За І квартал 2025 года украинские автовладельцы заключили 298 518 международных договоров страхования “зеленая карта”, что на 12,51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает МСТБУ.

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При этом страховые премии по международным договорам страхования “Зеленая карта” выросли на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 1,2 млрд грн.

В январе–марте 2025 года было подано 3 626 требований по ДТП, совершенных украинскими водителями - это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сумма уплаченного возмещения составила 12,4 млн евро (520,8 млн грн), что на 2,89% меньше, чем в прошлом году.

#Страхование #Фото #Aвтобизнес #Новости