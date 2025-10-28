Сколько заработали украинские страховые компании на полисах "зеленая карта"

Украинские страховые компании собрали с автовладельцев 84,5 млн евро за страховые полисы “зеленая карта”. При этом выплаты составили всего 38,9 млн евро за ДТП за рубежом. Таким образом доход страховых компаний составил 45,6 млн евро. Об этом сообщает МСТБУ.

За девять месяцев 2025 года украинские страховые компании выплатили лишь 38,9 млн евро страховых возмещений пострадавшим в ДТП за рубежом, которые были вызваны украинскими водителями, имевших действующий сертификат международного страхования “зеленая карта”.

По данным МТСБУ, за этот период было урегулировано 11 300 страховых случаев, что на 4% меньше, чем в 2024 году (11 772 случая). Основной причиной снижения количества урегулированных дел стало то, что украинские автовладельцы, которые длительное время находятся за рубежом, регистрировали авто в местных юрисдикциях и пользоваться услугами местных страховщиков отказавшись от украинских. Соответственно, сокращение количества требований напрямую связано с уменьшением количества заключенных договоров.

Меньше договоров - меньше выплаты

За январь–сентябрь 2025 года украинские водители заключили более 1,08 млн сертификатов “зеленая карта”, что на 4,5% меньше, чем в прошлом году (1,13 млн). Объем собранных страховых платежей уменьшился на 3,08% и составил 4,1 млрд грн. (84,5 млн евро).

Комментарий МТСБУ

Александр Салайчук, член Правления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, ответственный за направление “зеленая карта”, отметил:

“Рост объемов страховых выплат по международным договорам зеленая карта является свидетельством стабильности, надежности и ответственности украинских страховщиков, осуществляющих страхование в рамках международной системы автомобильного страхования. Несмотря на сложные экономические условия, компании полностью и своевременно выполняют свои обязательства перед иностранными урегулировщиками и потерпевшими, обеспечивая надлежащий уровень страховой защиты украинским водителям за рубежом”.

Справка

“Зеленая карта” - это международный страховой полис (сертификат) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности водителя, который действует только в 46 из 195 стран мира. Его наличие является обязательным для выезда на автомобиле за пределы Украины.