"Скорую" на базе Toyota Land Cruiser получили медики службы чрезвычайных ситуаций

Карету для Медицинского центра ГСЧС подарила миссия Всемирной продовольственной программы ООН в Украине. Автомобиль закуплен и вручен медицинскому подразделению спасательной службы в рамках совместного проекта "Восстановление средств к существованию и возрождение сельских общин через противоминную деятельность".

"Скорые" на шасси Toyota Land Cruiser 78 в украинских медиков встречаются не очень часто. Первое упоминание о каретах на ходовой Land Cruiser датируется маем 2022 года, когда Центр медицины катастроф МЗ Украины получил от правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 25 машин медицинской помощи Toyota Land Cruiser 70.

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Имея полный привод 4×4, легкие автомобили Toyota LC78 считаются отличным инструментом в системе транспортировки больных, травмированных, покалеченных пациентов по бездорожью и в сельской местности, где отсутствуют или разбиты тяжелой техникой дороги.

В моторной нише LC78 стоит 4,2-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 128 л.с. Механическая коробка передач и опция полного привода для бездорожья делают этот автомобиль хорошим выбором для транспортировки пациентов в сельской местности.

Фото: Медицинский центр ГСЧС

Обычно автомобили скорой помощи Land Cruiser (длина – 5070 мм, ширина – 1770 мм, высота – 2120 мм) с жесткой крышей оснащены носилками с автоматической загрузкой, скамейкой для 3 человек, включая парамедиков, кислородной системой, состоящей из 2 баллонов, складными носилками, настенным аппаратом для измерения артериального давления и другим необходимым медицинским оборудованием.

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Машина и закрепленная за ней бригада медиков будут оперативно оказывать экстренную медицинскую помощь в условиях повышенной опасности, в т.ч. в зонах, где проводятся противоминные работы.