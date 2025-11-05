Следующий хэтчбек BMW i1 может стать самым крутым творением бренда за последние годы: фото

По предварительным данным Carscoops, следующая 1-я серия получит как традиционные бензиновые версии, так и полностью электрическую модификацию под названием i1. На визуализациях, созданных дизайнером Sugar Design, i1 выглядит как элегантный “shooting brake” - с удлиненной крышей, покатым задним стеклом и спортивными пропорциями. Передняя часть напоминает концепты Neue Klasse: вытянутая решетка радиатора интегрирована с фарами в единый визуальный блок, создавая эффект футуристического лица, но с характером BMW.

Читайте также: Дизайнер показал, как может выглядеть новый BMW X1 Neue Klasse: фото, видео

Несмотря на более купеобразный силуэт, i1 имеет классические пропорции хэтчбека. Так, вертикального заднего стекла меньше, поэтому багажник, вероятно, уступит практичностью, но зато авто выглядит чрезвычайно динамично - почти как спорткар в мини-формате. Ожидается, что BMW i1 будет использовать упрощенную версию электроплатформы Neue Klasse, с батареей емкостью около 60–70 кВт-ч и запасом хода более 400 км. Поддержка быстрой зарядки до 200 кВт позволит пополнить заряд до 80% менее чем за полчаса.

Варианты с двигателями внутреннего сгорания не исчезнут. Как заявил старший вице-президент BMW по управлению продуктами Берн Кербер, традиционная 1-я серия останется в производстве, особенно для рынков Южной Европы, где спрос на бензиновые и дизельные моторы до сих пор высок.

Также интересно: 1100-сильный M2 дрифтит на заводе BMW в Мюнхене: видео

i1 может стать самым молодым членом семейства Neue Klasse, но его роль - стратегическая. Это первый шаг BMW в возвращении настоящих премиальных хэтчбеков в почти исчезнувший сегмент,. Если серийная версия сохранит стиль и пропорции рендера, новый BMW i1 имеет все шансы стать не только самым привлекательным, но и самым интересным электрическим компакт-каром на рынке.