Smart ForTwo превратили в электромобиль за 25 тысяч долларов для 14-летних

Как сообщает Carscoops, итальянская компания Aznom представила модифицированный Smart ForTwo первого поколения с полностью электрической силовой установкой и обновленным салоном под названием Smart 4Teen “Bespoke Edition”.

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После переоснащения модель классифицируется как тяжелый квадроцикл L6e или L7e, что позволяет подросткам от 14 лет легально управлять им в некоторых частях Европы. Это означает, что Aznom Smart 4Teen является конкурентом Citroen Ami, Fiat Topolino, Opel Rocks Electric и Renault Mobilize Duo.

Сообщается, что первые экземпляры Smart 4Teen “Bespoke Edition” основаны на обновленном ForTwo первого поколения, в частности версии, продававшейся с 2002 до 2006 годов. Узнать версию от Aznom можно по уникальной покраске и колесным дискам.

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Более значительные обновления внутри, где господствуют премиальные материалы, такие как кожа, алькантара, или углеродное волокно. Компания говорит, что каждый покупатель сможет индивидуально настроить свой будущий электромобиль в зависимости от собственных предпочтений.

Бензиновый двигатель был заменен одним электромотором на 15 кВт (20 л.с.). Для сравнения, оригинальный трехцилиндровый 698-кубовый турбомотор, установленный сзади, имел мощность в 50 лошадиных сил.

Запас хода в 140 километров обеспечивает батарея емкостью 11,4 кВт-ч. Зарядный порт интегрировали в место, где размещалась крышка топливного бака. Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч в версии L6e, или 90 км/ч в варианте L7e.

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Стоимость Smart 4Teen начинается с 25 500 долларов. Это довольно высокая цена, поскольку стоимость гораздо более нового Smart EQ ForTwo начинается с $10 550, а конкурента Citroen Ami – от 6300 долларов.