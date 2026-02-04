Smart резко подешевел - электрокроссоверы #1 и #3 получили большие скидки в Австралии

Как сообщают журналисты австралийского сайта Drive, базовый Smart #1 Pro+ получил снижение рекомендованной цены до 47 900 долларов США, а дополнительный заводской бонус в 3 500 долларов еще существенно уменьшает финальную сумму. В результате реальная экономия достигает тех самых 13 500 долларов.

Похожая ситуация и с Smart #3 Pro+ - его стандартная цена составляла $57 900, но с учетом акционного предложения и бонусов она фактически снижается до $47 400 долларов. Однако, акция распространяется исключительно на автомобили 2024 модельного года, которые уже есть в наличии у дилеров. Новые индивидуальные заказы для обеих моделей или кастомные конфигурации под эти условия не подпадают.

Подешевели и более дорогие версии

Скидки коснулись не только базовых комплектаций. Smart #1 Premium подешевел с 58 900 долларов до $54 990, а топовый #1 Brabus - с 67 900 до 62 990 долларов. Аналогичная коррекция цен произошла и в линейке Smart #3. Версия Premium теперь стоит $57 990, вместо $61 900, а спортивный #3 Brabus подешевел до 69 990 долларов. Общая экономия зависит от комплектации колеблется в пределах от 6 300 до более 10 200 долларов.

Ограниченные сроки и неочевидный контекст

Несмотря на это, акционные условия предусматривают, что покупателям нужно приобрести автомобиль до 28 февраля, а получить - до 14 марта 2026 года. Причина таких шагов довольно проста и заключается в медленном внедрении бренда на австралийском рынке. Сейчас Smart представлен только тремя дилерскими центрами - в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. К слову, дистрибуцией Smart занимается LSH Auto Australia, оператор крупнейшей в мире дилерской сети Mercedes-Benz, что дает бренду запас прочности на будущее.