Снег, лед и полный привод: зимний дрэг-рейс компактных кроссоверов Honda, Subaru и Hyundai

Как отмечает Autoevolution, новый выпуск серии Slip 'N Grip объединил три компактных семейных кроссовера, которые имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Все участники имеют полный привод и были обуты в зимние шины, чтобы максимально выровнять шансы и проверить не сухие цифры из паспортов, а реальное поведение автомобилей в сложных зимних условиях.

Читайте также: Самое большое зимнее испытание электромобилей в мире провели в Китае: кто стал лучшим

Трио участников на старте

Первым на старт вышел совершенно новый Subaru Crosstrek E-Boxer 2026 модельного года. Это гибрид с фирменным полным приводом Subaru и 2,5-литровым оппозитным двигателем, который работает по циклу Аткинсона в паре с электромотором. Суммарная отдача системы составляет 194 лошадиные силы.

Вторым соперником стал Honda HR-V 2026 года, известный на некоторых рынках как ZR-V. В США он имеет самые скромные показатели мощности, ведь его обычный 2,0-литровый бензиновый двигатель развивает 158 лошадиных сил даже в версии с полным приводом.

Замыкает тройку Hyundai Kona N-Line 2026 года. 1,6-литровый турбодвигатель T-GDi выдает 190 лошадиных сил, что делает Kona близкой к Subaru по мощности, но с другим характером и настройками трансмиссии.

Дрэг-рейс на снегу без погони за рекордами

Гонка стартует примерно с четвертой минуты видео и проходит в формате классического дрэг-рейса, хотя без привязки к четверти мили или рекордных секунд. Главная цель здесь другая и заключается в том, чтобы проверить, как системы полного привода справляются со снегом и льдом под нагрузкой. Скользкий асфальт сразу дал понять, что ни один из кроссоверов не получит легкой победы.

По итогам заезда ни один автомобиль не смог оторваться от соперников на значительное расстояние, однако Subaru Crosstrek сумел захватить лидерство уже на старте и удержать его до финиша. Второе место неожиданно досталось Honda, которая финишировала менее чем на длину кузова позади Subaru. Hyundai Kona N-Line остался третьим, уступив Honda, несмотря на более высокую мощность.

На грани сцепления

На этом испытания не завершились. Далее авторы перешли к еще более показательному тесту – маневра на скорости 60 км/ч для имитации экстренного избегания препятствия (так называемого “лосиного теста”).

В этой дисциплине Crosstrek снова продемонстрировал стабильность, но настоящим открытием стала Honda HR-V. Именно она оказалась наиболее предсказуемой и контролируемой, тогда как Kona показала себя наименее уверенной в критической ситуации.

Также интересно: Названы самые безопасные авто 2025 года: кто стал эталоном безопасности

Финальным этапом стал слаломный заезд, который окончательно подчеркнул разницу в настройках шасси и полного привода. В совокупности все тесты показали, что в зимних условиях сухие цифры мощности отходят на второй план, а ключевую роль играют баланс, электроника и характер работы полноприводной системы.