Солдат будут учить на специальных армейских машинах разных типов

Жизнь показала, что фронту нужна не только мототранспортная или иная техника, но и водители для этих машин. Если раньше баги, мотоциклы или квадроциклы во фронтовых подразделениях были редким явлением и даже исключением, то сейчас этот транспорт уже доказал свою эффективность.

Как говорится на ФБ-странице "Вернись живым", в подразделениях Сил обороны в последнее время ощущалась сильная потребность в водителях не только пикапов, кроссоверов или других вездеходов, но и малоразмерной мототехники.

Водителей мототехники в войсках не хватает

Именно поэтому почти восемь миллионов гривен донатов Фонд направил на приобретение техники для обучения водителей мототранспорта. В учебные центры направлено по три багги, а также квадроциклы и мотоциклы.

Мало купить для защитников мотоциклы (на фото модель Honda NX500), нужно еще и научить солдат ими умело пользоваться. Фото: Вернись живым

Рассказывать о мотоциклах Honda NX500 не будем, поскольку о них редакция Авто24 писала неоднократно, а вот о переданных квадроциклах и багги упомянуть в описаниях стоит.

Sportsman MV850 – птица редкая в наших войсках

На фото видно, что учебным центрам закуплено настоящий армейский квадроцикл Polaris Sportsman MV850. Это – одна из немногих моделей мототехники, что разработан именно под нужды военных для использования в зоне боевых действий.

Читайте также Какие квадроциклы и багги переданы военным в первый день зимы

Здесь стоит обратить внимание, что до сих пор специализированная армейская версия "квадрика" Sportsman MV850 практически не поставлялась в подразделения Сил обороны, за исключением единичных ввозов квадроциклов и багги этого бренда.

У квадроцикла MV850 подвижная независимая задняя подвеска (IRS) имеет ход 26 см, что дает плавный ход по бездорожью. Фото: Вернись живым

Его целевая аудитория – оборонное назначение. Для этого MV850 укомплектовали 4-тактным двухцилиндровым силовым агрегатом SOHC объемом 850 куб. см мощностью 77 л.с. со стандартной тормозной системой двигателя, полным приводом On-demand True All Wheel Drive (AWD) и системой электронного впрыска топлива.

Читайте также Кроме багги и квадроциклов, армейцам впервые достались гексоциклы

Вездеходное транспортное средство (ATV) MV850 компании Polaris Government & Defence для военного применения (см. презентационное видео ниже), включая патрулирование, охрану, разведку и логистические операции, имеет плоскую платформу и более 100 точек крепления для легкой и надежной фиксации груза.

Квадроцикл Polaris Sportsman MV850 получил лебедку грузоподъемностью 1360 кг, прочные багажники и бампер, может выдерживать до 90 и 180 кг снаряжения на переднем и заднем багажниках соответственно.



Охотничий багги стал армейским

Привлекает внимание поставленный в учебные центры мотовездеход Polaris Ranger XP 1000. Как и квадроцикл Sportsman MV850, этот багги также редкий транспорт в украинских подразделениях Сил обороны.

Читайте также Пограничники получили редкие "пустынные" багги, мотоциклы и внедорожник



Это – гражданская версия для работы, охоты и перевозки снаряжения в условиях тяжелого бездорожья, но упомянутый выше производитель адаптировал ее под нужды военных, создав своеобразную машину переднего края.

При необходимости режим Turf системы VersaTrac разблокирует задний дифференциал и облегчит прохождение поворотов и уменьшит радиус разворота. Фото: Вернись живым

Багги получил двигателем ProStar объемом 999 куб. см и мощностью 82 л. с., усиленную трансмиссию и производительную систему охлаждения вариатора. Благодаря такому потенциалу способен в максимуме развивать скорость примерно 105 км/ч.

Читайте также Винницкие багги получили собственное название: досадные врагу "Хищники" уже на фронте

Полноразмерный мотовездеход Polaris Ranger XP 1000 EPS (см. презентационное видео в гражданской версии ниже) с электроусилителем руля и усиленной трансмиссией имеет длинную колесную базу – 206 см, высокий клиренс, а также автоматическую систему полного привода AWD, благодаря этому он прекрасно подходит для работы на полном бездорожье.

Учиться будут как курсанты, так и инструкторы

Каждый курсант сможет овладеть вождением сразу всех упомянутых выше средств. Также подготовку на этом мототранспорте пройдут и инструкторы из боевых бригад.

После курса они будут обучать новых водителей на технике своего подразделения, поэтому масштаб этой помощи гораздо больше, чем может показаться.

Читайте также Военные испытали украинские багги на серьезном бездорожье: видео

"На линии боевых столкновений нет хороших дорог. Такие вездеходы могут проехать там, где другая техника просто застрянет. На них легче преодолевать открытые участки местности, маневрировать и быть менее заметным для врага", – рассказывает инструктор автомобильного учебного батальона, фамилия которого не афишируется.

И хотя квадроциклов и багги Polaris Украине эксплуатируется не так много, все-таки в сети удалось отыскать видео об этих машинах. О них идет речь (см. ниже) в рассказе одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ.