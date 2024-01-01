Электрогрузовик Ford обогнал суперкар Koenigsegg

Как рассказывает Carscoops, SuperVan 4.2 был представлен еще в 2023 году. Компания Ford создала его и еще несколько высокопроизводительных демонстрационных моделей, чтобы показать миру, что электромобили могут быть быстрыми и захватывающими.

Читайте также: "Заряженный" Hyundai IONIQ 5 N примчался в Украину: разгон и цена впечатляющие

Эта сумасшедшая машина действительно не похожа ни на что другое, ведь она является победителем Фестиваля скорости в Гудвуде 2024, пройдя дистанцию за впечатляющие 43,98 секунды. Недавно команда Top Gear получила доступ к автомобилю и решила испытать его, передав ключи тестовому пилоту Стигу для установления быстрого круга вокруг аэродрома Дансфолд.

На самом деле результат Gear SuperVan 4.2 был исключен из любой официальной таблицы времени круга из-за того, что он не разрешен для использования на дорогах Однако, время, которое он установил, потрясающее. Лишь через 1 минуту 5,3 секунды после старта Стиг пересек финишную линию.

Также интересно: Глобальные продажи электромобилей вырастут на 30% в 2025 году: прогноз

Это делает SuperVan 4.2 третьим самым быстрым автомобилем, который когда-либо проходил трек Top Gear. Он уступил 59-секундному результату болиду Renault R24 F1 2004 года и Lotus T125 с лучшим временем 1:03,8. Электрический Ford на 1,9 секунды быстрее McLaren 720S GTX, на 3,2 секунды быстрее Pagani Zonda R и на 5,6 секунды быстрее нынешнего рекордсмена среди серийных автомобилей Koenigsegg Jesko Attack.