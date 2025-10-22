Спрос на электрические грузовики вырос, но завод по их выпуску закрыли: известна причина

Вывод с конвейера завода CAMI Assembly в Ингерсолле, в Онтарио, что со стороны Канады граничит с США, немного странный, поскольку эта программа должна была стать основой коммерческих амбиций GM в отношении электромобилей. Как пишет Detroit Free Press, это было приоритетное направление, однако...



В первой половине 2023 года производство этих машин приостановили, часть готовых фургонов передали Американскому Красному Кресту. Кратковременное возобновление выпуска в мае этого года GM также “оказалось вялым” на фоне роста продаж и проект почему-то окончательно свернули.

Менеджеры как будто не увидели перспективы и отказались не только от ранее запланированных инвестиций в BrightDrop, но и отменили планы на выпуск новых моделей в 2026 году. Среди причин такого решения называют слабый спрос, изменения в законодательстве, а также отмену налоговых льгот для электромобилей в США.

Кроме того, автопроизводители столкнулись со значительными трудностями из-за торговой войны, начатую администрацией Трампа против Канады.

Разве же спрос падает при росте реализации 869%?

Как пишет electrek.co, решение выглядит немного странно. Если в 2022 году компания поставила в США только 146 фургонов, а за весь 2023 год – только 497, то в этом году дело улучшилось: в третьем квартале продажи выросли до 2384 единиц, что на 869% больше, чем в предыдущем году. Всего в 2025-м планировалось продать почти 4000 фургонов.

"Это решение мы приняли нелегко, учитывая его влияние на наших сотрудников. Однако рынок коммерческих электрических фургонов развивается гораздо медленнее, чем ожидалось, а изменения в регуляторной базе и стимулах для автопарков сделали бизнес еще более сложным", – заявила гендиректор GM Мэри Барра.

Закрытие производства болезненно ударило по сотрудникам. Компания пообещала выплатить им зарплату за полгода и дополнительные компенсации. Канадский профсоюз Unifor резко осудил действия GM, обвинив в происходящем и американскую политику, и руководство концерна.

Аккумуляторные фургоны доставки BrightDrop летом разлетелись со стоянки, как горячие пончики на вокзале. Ryan Garza, Detroit Free Press

Несмотря на то, что GM говорит о просто отклике на "рыночную реакцию", автомобильный профсоюз Unifor не верит в это. Защищая своих 1200 уволенных работников, Unifor прямо обвинил "опасную и дестабилизирующую автомобильную политику" администрации Трампа в срыве поддержки электромобилей.

Если где-то минус, то где-то будет плюс

В редакции Авто24 считают, что в канадском автопроме – не начало кризиса, а его продолжение. Это не случайность, а закономерность нынешних вызовов, потому что за неделю до заявления GM в компании Stellantis заявили о намерении инвестировать 13 миллиардов долларов США в течение следующих четырех лет в расширение там своих производственных мощностей.

Такое решение приведет к выводу производства Jeep Compass из Онтарио и вызовет беспокойство о потере рабочих мест в Канаде. Просто Stellantis не будет производить модель Jeep в Онтарио, перетаскивая это производство в США.

А Stellantis прямо заявил, что покидает Канаду

Stellantis уже не скрывает, что производство Compass, которое ранее планировалось развернуть на сборочном заводе в Брамптоне, будет перенесено на сборочный завод в Белвидере, штат Иллинойс. Таким образом новые инвестиции увеличат производство автомобилей в США на 50 процентов и добавят в Штатах более 5000 рабочих мест.

Завод в Брамптоне был остановлен с начала 2024 года для переоборудования для производства следующего поколения модели автомобиля, но эта работа была остановлена в феврале из-за угрозы введения тарифов.

После объявления Stellantis, национальный глава Unifor Лана Пейн заявила: "Рабочие места в автомобильной отрасли приносятся в жертву ради Трампа" и призвала правительство принять меры для защиты рабочих мест.

Видно, General Motors пойдет таким же путем, оставляя без внимания интересы канадского автопрома – ничего личного, это бизнес.