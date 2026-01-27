Сразу несколько именитых американских брендов автозапчастей признаны банкротом

Процесс банкротства First Brands стартовал еще осенью прошлого года, но только сейчас компания перешла к радикальным решениям, которые фактически ставят крест на некоторых подразделениях в Северной Америке, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Читайте также: В Украине планируют производить запчасти для грузовиков MAN

Autolite - легенда, которая не пережила финансовую бурю

Самой громкой потерей среди трех брендов стала Autolite. Для многих автомобилистов это название давно ассоциируется со свечами зажигания, которые устанавливались как на классические американские авто, так и на современные модели. Autolite была одним из тех брендов, которые казались “вечными”, но даже многолетняя репутация не смогла защитить ее от последствий финансового коллапса материнской компании. Ликвидация Autolite означает полное сворачивание операций бренда, а не просто смену владельца или паузу в производстве.

Cardone и Brake Parts Inc - удар по более широкому сегменту

Вместе с Autolite исчезает и Cardone - бренд, который имел значительно более широкий портфель продукции. Компания поставляла не только тормозные компоненты, но и системы гидроусилителя руля, элементы подвески, узлы топливного впрыска и решения для контроля выбросов. Ее исчезновение особенно болезненно для независимых сервисов и ремонтных мастерских, которые годами полагались на эти комплектующие. Еще глубже удар от ликвидации Brake Parts Inc. Именно эта компания стояла за брендами Aimco, BrakePro, Vortex и Raybestos. Последний существовал более ста лет и считался одним из символов американской тормозной индустрии.

Почему продажа не спасла ситуацию

По словам генерального директора First Brands Group Чарльза Мура, компания изучила все возможные сценарии от привлечения финансирования до продажи проблемных активов. Однако ни один из вариантов не позволил найти жизнеспособное решение, которое позволило бы продолжить работу Autolite, Cardone и Brake Parts Inc. Фактически, это означает, что потенциальные покупатели или не видели перспектив в этих брендах, или считали финансовые риски слишком высокими. В результате First Brands выбрала путь ликвидации как единственно возможный.

Как First Brands дошла до банкротства

First Brands Group появилась в 2013 году под названием Crowne Group и быстро начала скупать известных поставщиков автокомпонентов. В ее портфель вошли такие имена, как Fram, Trico и Draw-Tite. Агрессивная экспансия позволила создать большую империю, но одновременно привела к накоплению значительных долгов. В конце концов финансовая нагрузка стала непосильной, и компания была вынуждена подать заявление о банкротстве.

Также интересно: Какие детали чаще всего воруют в автомобилях

Кредиторы, суды и неизбежные потери

Даже те бренды First Brands, которые пока остаются “живыми”, находятся под давлением сотен финансовых претензий. Среди крупнейших кредиторов - Marelli, которая требует около 200 миллионов долларов. FedEx заявила требования к Brake Parts Inc на сумму более 5,4 миллиона долларов, а Налоговая служба США хочет взыскать с Cardone почти 4,7 миллиона долларов. Банкротство такого масштаба редко проходит безболезненно и, вероятно, этот случай не станет исключением.