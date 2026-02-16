Среди украинских перекупов лидирует Tesla: вторичка электромобилей в январе 2026 года

Январь стал своеобразным тестом на зрелость сегмента. И если "свежепригнанный" импорт взял паузу, то внутренние перепродажи показали: электромобильный парк в Украине достаточно большой, чтобы поддерживать оборот без активной подпитки извне, считают в Институте исследований авторынка.

Динамика: минус к декабрю, но плюс к году

3 553 сделки - это на 17% меньше, чем в декабре (4 281 сделка). Но декабрь был аномально активным из-за ажиотажа на рынке и налоговых ожиданий.

В годовом измерении рост составляет +105%. Формально - вдвое больше, чем в январе 2025 года. Фактически же тогда сервисные центры несколько недель не регистрировали транспорт из-за сбоя в электронной системе, что существенно "просадило" статистику.

Главное другое: даже после налоговых изменений внутренний рынок не остановился.

Лидеры среди марок: Tesla - каждая четвертая сделка

Абсолютный лидер - Tesla. В январе 901 автомобиль сменил владельца. Каждая четвертая сделка на внутреннем рынке - это Tesla.

Вторую позицию занимает Nissan - 609 авто. Большой парк Leaf продолжает генерировать активность на вторичке.

Volkswagen с результатом 404 авто закрепился в топ-3.

Далее - плотная борьба между Hyundai, Kia и BYD. Китайский бренд постепенно переходит на вторичный рынок после активных продаж новых авто в 2024–2025 годах.

Модельный рейтинг: старые знакомые и новые игроки

Nissan Leaf - 568 сделок. Это до сих пор "входной билет" в мир электричества.

Tesla Model 3 (381) и Tesla Model Y (275) - основные драйверы внутренней миграции между регионами.

Volkswagen e-Golf (196) и Tesla Model S (185) стабильно держат позиции.

Интересный сигнал - Volkswagen ID.4 (129 сделок). Это означает, что "свежие" китайские ID.4, которые массово завозили ранее, уже формируют собственный пласт вторичного рынка.

Что это означает для рынка

Аналитик ИДА объясняет:

"Вторичку зарождает импорт подержанных авто и продажа новых. И мы уже видим стабильный переток из этих сегментов во внутренний рынок. Здесь сформировался собственный постоянный покупатель. Это долгосрочный процесс".

Самое важное - вторичка практически не реагирует на таможенные колебания. Возврат НДС ударил по импорту, но почти не изменил траекторию внутренних перепродаж.

Фактически вторичный рынок стал "страховкой" украинской электрификации. Даже если импорт уменьшится, внутренний оборот уже достаточен для поддержания динамики.

Прогноз

Если импорт будет оставаться сдержанным, доля внутренних сделок будет расти. Модельный ряд на вторичке станет шире, а ценообразование - более стабильным.

Украинский рынок электромобилей переходит в фазу зрелости. И похоже, что именно вторичка станет его основой в 2026 году.