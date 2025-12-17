Средний возраст легковушек на авторынке Украины вырос до 16,6 года

По данным Института исследований авторынка, в ноябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины достиг 16,6 года. По сравнению с октябрем показатель вырос на две десятые года, что свидетельствует о более активной торговле в возрастных и бюджетных нишах, где каждая дополнительная тысяча гривен имеет значение.

Где продают самые молодые авто

География меняется медленно и предсказуемо. Самые свежие легковушки традиционно вращаются в столице. Киев остается единственным регионом страны, где средний возраст проданных авто не превышает 12 лет. В ноябре он составил 11,1 года, и это даже немного меньше, чем месяцем ранее. Такой результат объясняется концентрацией новых и "свежепригнанных" автомобилей, а также активным спросом на машины возрастом до 5–7 лет.

Вторую позицию делят Закарпатская и Львовская области. Средний возраст авто там остановился на уровне 14,7 года. Запад Украины продолжает выполнять роль основных "ворот" для импорта подержанных машин, которые хоть и не новые, но заметно моложе среднестатистического украинского автопарка.

Цифровые сделки и подержанные машины

Интересный тренд зафиксирован в электронном канале продажи через Дию. В ноябре средний возраст автомобилей, перерегистрированных онлайн, вырос до 17 лет. Месяцем ранее он был на две десятые года меньше. Фактически "цифровой регион" превратился в пространство для сделок с наиболее возрастными авто в стране. Более старые машины продаются только в отдельных прифронтовых областях.

Это свидетельствует о том, что сервис Дія все чаще используют для максимально простых и быстрых сделок с недорогими автомобилями. В таких случаях стороны обычно договариваются заранее, а электронное переоформление становится лишь финальным шагом.

Регионы с наибольшими изменениями

В ноябре несколько областей показали заметные колебания среднего возраста авто при продажах. Наибольшее "постарение" зафиксировано в Ровенской области, где показатель вырос сразу на полгода. Это означает, что на рынке активно продавались именно самые дешевые и старые автомобили.

Похожая ситуация наблюдалась в Черниговской и Сумской областях, где средний возраст вырос на 0,4 года. Вероятно, в конце осени там активизировался спрос на максимально доступные транспортные средства или же владельцы начали массово избавляться от старых авто.

Единственным регионом с заметным "омоложением" стала Херсонщина. Там средний возраст уменьшился на 0,7 года, однако из-за очень малых объемов торгов даже несколько операций способны существенно повлиять на статистику.

Возраст авто в зависимости от типа привода

Если посмотреть на рынок в разрезе типов силовых установок, разница выглядит разительной. Самыми молодыми остаются электромобили - в ноябре их средний возраст составлял всего 4,7 года. Гибриды тоже выглядят довольно свежо с показателем 5,8 года.

Зато автомобили с традиционными двигателями уже давно потеряли "молодость". Бензиновые легковушки на вторичном рынке имели средний возраст 14,3 года, дизельные - 14,8 года. Самыми старыми остаются машины с газобаллонным оборудованием, где средний показатель достиг 18,3 года. Это прямое следствие того, что ГБО чаще всего устанавливают на старые авто с целью максимально снизить расходы на эксплуатацию.