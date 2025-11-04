Стало известно, какие новые автомобили покупали украинцы в октябре

Спрос на новые авто в Украине растет - в октябре продажи превысили 7 тысяч машин. По данным Института исследований авторынка, прошлый месяц стал одним из самых успешных в 2025 году: украинцы и бизнес зарегистрировали 7,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 34,3% больше, чем в прошлом году, и на 11,3% больше, чем в сентябре.

Традиционно подавляющее большинство новых легковушек в Украине - импортируемые. В октябре таких было 7183 автомобиля, или 98,1% от всех продаж. Лишь 1,9% (138 шт.) составили машины украинского производства - преимущественно локализованные модели, собираемые на небольших предприятиях.

Кто в лидерах среди брендов

Китайская BYD уверенно закрепилась на позициях главного "нового игрока" украинского рынка, тогда как Toyota сохраняет лояльную базу клиентов, а Volkswagen возвращает популярность благодаря электромоделям.

В модельном зачете первое место взял Volkswagen ID. Unyx - кроссовер с немецким логотипом, но китайским происхождением. На второй строчке - BYD Song Plus, который подвинул "вечного фаворита" украинцев Toyota RAV4 на третью позицию.



Среди автомобилей украинского производства снова лидирует Skoda Karoq. На закарпатском заводе "Еврокар" в октябре выпустили 83 таких кроссовера, что обеспечило модели абсолютное доминирование среди локально изготовленных авто. Другие позиции в рейтинге заняли переоборудованные автомобили марок VD, СКС и другие, в основном в количестве менее десяти единиц.

Что дальше

Рынок демонстрирует уверенную положительную динамику - уже несколько месяцев подряд объемы регистраций стабильно растут. Специалисты прогнозируют, что до конца 2025 года показатели продаж новых легковушек превысят отметку 70 тысяч единиц, что станет лучшим результатом после 2021 года. Ключевыми драйверами остаются электрификация, китайские бренды и увеличение корпоративных закупок.