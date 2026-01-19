Стало известно, кого водитель львовского автобуса бесплатно возил в кабине

Такую статистику и планы на 2026 год озвучил мэр города Андрей Садовый во время встречи с общественностью. Об этом говорится на сайте горсовета.

Кроме собственных пассажирских колесных и рельсовых машин на маршрутах, Львов получил в прошлом году 11 низкопольных трамваев из Берна.

Читайте также Львовськие пассажиры получили от мэрии карт-бланш: экономия существенная

В то же время продолжается поставка трамваев из Базель-Ланда: сейчас в город прибыло 19 из 23 больших вагонов с низкопольной секцией, 10 из которых уже введены в эксплуатацию, а также 7 из 10 запланированных меньших вагонов.

Собственными силами также сделано много

Уже в этом году на маршруты выедут первые низкопольные автобусы "Электрон", которые город закупает в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком. В общем, речь идет о приобретении 48 единиц транспорта местного производителя.

Низкопольные автобусы с Kneeling-системой наклона кузова к тротуару во Львове становятся классикой. Фото: Управление транспорта Львовского городского совета

Кроме того, в прошлом году коммунальное АТП-1 приобрело 10 автобусов среднего класса с низкопольной секцией и кондиционерами. Эти машины уже курсируют на маршрутах.

Частные перевозчики "вписались" в проект

Не стояли в стороне и частные перевозчики. Скажем, перевозчик "Успех БМ" приобрел 20 больших автобусов Mercedes. Подвижной состав также обновили автоперевозчики "Мера и К", ПАО "Львовское АТП-14630", "Фиакр-Львов" и "Эпитранс".

Читайте также Мэрия Львова закупит автобусы местного автозавода, но это будет не ЛАЗ

Их техника с адаптацией для маломобильных пассажиров уже работает на маршрутах города, улучшая логистику пассажиров в креслах колесных.

Суммарно в течение прошлого года и почти за три недели 2026 года коммунальные и частные перевозчики выпустили на городские маршруты 96 больших низкопольных автобусов. Сейчас в общине курсирует уже более 360 таких единиц транспорта.

Об остановках во Львове не забыли

Автобусы с низким полом и системой наклона пола и порога к краю тротуара во время остановки считаются лишь половиной дела в улучшении мобильности. Большое значение в пассажирском обслуживании людей имеют адаптированные остановки, подвергшиеся реконструкции.

Метель добавила хлопот, внесла в логистику дискомфорт, но коллапса не произошло. Фото: Управление транспорта Львовского городского совета

В прошлом году во Львовской общине полностью доступными сделали еще 31 остановку общественного транспорта. Поэтому, в городе доступными уже есть 220 остановок. В них высота посадочной платформы на одном уровне с порогом низкопольного транспорта. Поэтому пассажиры на креслах колесных могут без посторонней помощи попасть в салон.

Еще 508 остановок частично доступны, то есть маломобильные люди могут попасть в транспорт с помощью пандуса (откидной рампы), что есть в полу салонов низкопольного транспорта.

Читайте также Львов в субботу "пережил блэкаут": что было на самом делеі

Полос с буквой "А" будет больше

Во Львове на ряде улиц планируют обустроить полосы для общественного транспорта. Эта работа будет вестись параллельно с обновлением дорожной инфраструктуры на важных магистралях предусматривают решения для приоритетного движения общественного транспорта.

Полосы общественного транспорта планируют обустроить на:

на ул. Шевченко (от ТЦ "ВАМ" в Рясне до ул. Брюховицкой);

на ул. Стрыйской - от ул. Сахарова до выезда из города;

на ул. Городоцкой - на участке от Мотозавода до Скниловского моста;

на улицах Мазепы - Гринченко;

на ул. Героев УПА;

на ул. Миколайчука в рамках реализации проекта трамвайной колеи;

на улице Ковча в рамках строительства дублирующего моста.

, Сейчас полосы для общественного транспорта уже функционируют в частности на проспектах Черновола, Свободы и Святого Иоанна Павла II, на улицах Свенцицкого, Франко, Шевченко, Городоцкой, Подвальной, Окружной, Хмельницкого, Дорошенко, Гонты 0 Зеленой, Шота Руставели.

Читайте также Электрозарядные станции во Львове будут строить на конкурсной основе

Пес постучал лапой в дверь автобуса

Во время выполнения рейса водитель коммунального АТП №1 Петр Крохмальный позволил бездомной собаке временно находиться в зоне кабины, отделенной от салона и его рабочего места с педалями, чтобы животное могло согреться в морозную погоду.

Петр Крохмальный и его четвероногий пассажир. Фото: мэрия Львова

Фото пса во львовском автобусе завирусилось в соцсетях. Руководство коммунального перевозчика не упрекало водителю за такое отклонение от инструкции, ведь в кабине посторонних не должно быть.

Читайте также Впервые показан львовский электробус Электрон Е181

Здесь к сказанному следует добавить, что водитель автобуса Петр Крохмальный является ветераном войны. Он проходил службу, в частности в районе Авдеевки, а после ранения вернулся к гражданской жизни и работе в сфере общественного транспорта.