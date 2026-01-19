Стало известно, кого водитель львовского автобуса бесплатно возил в кабине

ФОТО: сайт alltransua.com|
В снегопад автоперевозчикам и пассажирам было трудно, но никто не ныл
Такую статистику и планы на 2026 год озвучил мэр города Андрей Садовый во время встречи с общественностью. Об этом говорится на сайте горсовета.
Кроме собственных пассажирских колесных и рельсовых машин на маршрутах, Львов получил в прошлом году 11 низкопольных трамваев из Берна.
В то же время продолжается поставка трамваев из Базель-Ланда: сейчас в город прибыло 19 из 23 больших вагонов с низкопольной секцией, 10 из которых уже введены в эксплуатацию, а также 7 из 10 запланированных меньших вагонов.
Собственными силами также сделано много
Уже в этом году на маршруты выедут первые низкопольные автобусы "Электрон", которые город закупает в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком. В общем, речь идет о приобретении 48 единиц транспорта местного производителя.
Низкопольные автобусы с Kneeling-системой наклона кузова к тротуару во Львове становятся классикой. Фото: Управление транспорта Львовского городского совета
Кроме того, в прошлом году коммунальное АТП-1 приобрело 10 автобусов среднего класса с низкопольной секцией и кондиционерами. Эти машины уже курсируют на маршрутах.
Частные перевозчики "вписались" в проект
Не стояли в стороне и частные перевозчики. Скажем, перевозчик "Успех БМ" приобрел 20 больших автобусов Mercedes. Подвижной состав также обновили автоперевозчики "Мера и К", ПАО "Львовское АТП-14630", "Фиакр-Львов" и "Эпитранс".
Их техника с адаптацией для маломобильных пассажиров уже работает на маршрутах города, улучшая логистику пассажиров в креслах колесных.
Суммарно в течение прошлого года и почти за три недели 2026 года коммунальные и частные перевозчики выпустили на городские маршруты 96 больших низкопольных автобусов. Сейчас в общине курсирует уже более 360 таких единиц транспорта.
Об остановках во Львове не забыли
Автобусы с низким полом и системой наклона пола и порога к краю тротуара во время остановки считаются лишь половиной дела в улучшении мобильности. Большое значение в пассажирском обслуживании людей имеют адаптированные остановки, подвергшиеся реконструкции.
Метель добавила хлопот, внесла в логистику дискомфорт, но коллапса не произошло. Фото: Управление транспорта Львовского городского совета
В прошлом году во Львовской общине полностью доступными сделали еще 31 остановку общественного транспорта. Поэтому, в городе доступными уже есть 220 остановок. В них высота посадочной платформы на одном уровне с порогом низкопольного транспорта. Поэтому пассажиры на креслах колесных могут без посторонней помощи попасть в салон.
Еще 508 остановок частично доступны, то есть маломобильные люди могут попасть в транспорт с помощью пандуса (откидной рампы), что есть в полу салонов низкопольного транспорта.
Полос с буквой "А" будет больше
Во Львове на ряде улиц планируют обустроить полосы для общественного транспорта. Эта работа будет вестись параллельно с обновлением дорожной инфраструктуры на важных магистралях предусматривают решения для приоритетного движения общественного транспорта.
Полосы общественного транспорта планируют обустроить на:
- на ул. Шевченко (от ТЦ "ВАМ" в Рясне до ул. Брюховицкой);
- на ул. Стрыйской - от ул. Сахарова до выезда из города;
- на ул. Городоцкой - на участке от Мотозавода до Скниловского моста;
- на улицах Мазепы - Гринченко;
- на ул. Героев УПА;
- на ул. Миколайчука в рамках реализации проекта трамвайной колеи;
- на улице Ковча в рамках строительства дублирующего моста.
, Сейчас полосы для общественного транспорта уже функционируют в частности на проспектах Черновола, Свободы и Святого Иоанна Павла II, на улицах Свенцицкого, Франко, Шевченко, Городоцкой, Подвальной, Окружной, Хмельницкого, Дорошенко, Гонты 0 Зеленой, Шота Руставели.
Пес постучал лапой в дверь автобуса
Во время выполнения рейса водитель коммунального АТП №1 Петр Крохмальный позволил бездомной собаке временно находиться в зоне кабины, отделенной от салона и его рабочего места с педалями, чтобы животное могло согреться в морозную погоду.
Петр Крохмальный и его четвероногий пассажир. Фото: мэрия Львова
Фото пса во львовском автобусе завирусилось в соцсетях. Руководство коммунального перевозчика не упрекало водителю за такое отклонение от инструкции, ведь в кабине посторонних не должно быть.
Здесь к сказанному следует добавить, что водитель автобуса Петр Крохмальный является ветераном войны. Он проходил службу, в частности в районе Авдеевки, а после ранения вернулся к гражданской жизни и работе в сфере общественного транспорта.