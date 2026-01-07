Стало известно, на что Херсонщина потратила более 130 миллионов гривен государственной субвенции

Вся закупленная техника адресно подбиралась для работы в опасных условиях. В основном это наиболее ходовая номенклатура.

На фото, размещенных в публикации главы Херсонской ОГА Александра Прокудина на ФБ-странице, можно увидеть погрузчик, трактор, самосвал и грузовики с краном-манипулятором, микровтобусы.

Читайте также Что сделали из классических карет Iveco Daily

На замену белорусским тракторам МТЗ

Появление трактора Zoomlion RN1104 в той линейке оправдано – современная машина пришла на замену белорусским моделям МТЗ тягового класса 2.0. Этот универсальный трактор адаптирован как для работы в поле, так и в коммунальной службе. В прифронтовых громадах цену ему трудно составить – незаменимый помощник.

Имея полный привод 4х4 и силовой потенциал в 110 л.с., трактор уверенно будет работать с плугом, боронами, косилкой или двухосным прицепом. Он имеет механическую коробку передач на 16 ступеней хода вперед и 8 – назад.

Zoomlion RN1104 тягового класса 2,0 благодаря двум гидравлическим помпам имеет широкое операционное применение со всевозможным навесным и прицепным рабочим орудием. Фото: Херсонская ОВА

Кабина стеклянная, но теплая и с хорошим обзором в любую сторону. Тракторист сможет наблюдать не только за движением вперед, но и контролировать работу навесного оборудования. Механизатору обеспечили удобную эргономику рабочего места с легким доступом ко всем органам управления. Для меньшей усталости человека за рулем трактор снабдили гидроусилителем руля.

Для любых операций на земле, вверху и на трассе

Находкой для любой громады, в т.ч. прифронтовой, можно считать телескопический погрузчик Bobcat TL30.70. Эта 100-сильная машина с гидростатическим приводом может работать как с ковшом, так и с вилами и даже крановым крюком.

Читайте также Для чего Херсону понадобился компактор - бульдозер на железных колесах

Она незаменима на разборке завалов после ракетно-дронных вражеских ударов, строительстве дорог или их уборке от снега. Телескопическая стрела с 7-метровой операционной высотой способна подавать трехтонные поддоны с грузом на высоту второго этажа, поднимать оборудование или загружать строительный, бытовой мусор или другие сыпучие материалы в самосвалы с наращенными бортами.

Всю технику закупили в пределах заявленной государственной субвенции по прозрачной процедуре. Фото: Херсонская ОГА

Пригодится и другая техника. Она облегчит работу коммунальных предприятий, занимающихся аварийно-восстановительными работами, ликвидацией последствий вражеских ударов, а также патронатных служб, специалисты которой оказывают помощь жителям населенных пунктов, занимаются эвакуацией людей, в частности маломобильных граждан.

На закупку этих машин направлены средства государственной субвенции. Приобретение техники обошлось в более 131,5 млн грн.