Стало известно, почему шесть десятков машин латвийского транша перегнали в лес на Волыни

Прибытие такого количества транспорта на заранее согласованное место обусловлено тем, что именно здесь в первые дни полномасштабной войны 2022 года зародилось сотрудничество между лесоводами Украины и Латвии.

На этот раз автомобили передала государственная энергетическая компания Latvenergo, а доставку организовали волонтеры латвийской организации Brunotava совместно с латвийским благотворительным фондом Ziedot, Полесским лесным офисом ГП "Леса Украины" и благотворительным фондом "Полесский лесовод".

Техника разная по типу, но не лишняя в войсках

Прибыл не однородный по типу транспорта караван. Волонтеры доставили украинским лесоводам внедорожники, минивэны, грузовики и пикапы с различными видами энергетического оборудования и технического обеспечения.

Вся техника исправна, готова к работе как во фронтовых условиях, так и на логистических операциях в тылу. Фото: Леса Украины

Церемониал передачи состоялся на территории одной из рекреационных локаций ГП "Леса Украины" Волыни. Это место уже не впервые становится своеобразным хабом посредничества, куда доставляют транспорт, всевозможные необходимые товары для армейцев и под социальные запросы.

Председатель организации Brunotava Ингус Островскис отметил надежность партнеров с украинской стороны – лесоводов Волыни, которые не только координируют передачу техники, но и обеспечивают ее обслуживание и дальнейшую доставку машин и снаряжения непосредственно в подразделения.

Латвийцы радовались, что техника будет помогать в борьбе против оккупантов, наши радовались, что армейский автопарк возрастет. Фото: Леса Украины

Не откладывая надолго

В день принятия лесоводами такого количества техники для армейских подразделений ВСУ с участием латвийских волонтеров состоялось сразу несколько передач, в т.ч. по заявкам воинов-лесоводов.

Приглашенный на церемониал лесовод с Волыни Игорь Мельничук, который воюет с 2022 года, получил авто для своей бригады. Он подчеркнул, что такая помощь – это не только поддержка, но и вера в общую победу.

Еще один внедорожник передан для 104-й бригады, где служил воин-лесовод Владимир Доминикин из Ривненской области. Из-за обстрелов его подразделение потеряло машину, а сам боец получил тяжелые ранения и потерял ногу.

Уже находясь на реабилитации, он попросил коллег об одном – передать новое авто своей бригаде. Просьба выполнена.

А так готовился к выезду в Украину караван в Латвии. Фото: Brunotava

В ближайшее время все машины из этого латвийского каравана будут переданы в боевые подразделения и госпитали. Предварительные списки по запросам уже сформированы.