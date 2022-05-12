Информацию предоставил сервисный центр МВД Украины.

Сервисные центры МВД в апреле зарегистрировали 87 025 транспортных средств (новых и подержанных, первые и повторные регистрации вместе). Из них впервые зарегистрированы после ввоза из-за границы – 39 795 единиц (новых и подержанных, всех типов).

Напомним, сколько новых легковых автомобилей купили украинцы в апреле