За год украинские полицейские разбили более 500 служебных автомобилей, но, правда, не во всех авариях виноваты полицейские.

Всего за 2021 год было зафиксировано 561 случай повреждения патрульных машин.

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Некоторые "патрульки" могут списать – если отремонтировать их не удастся. Об этом в ответ на запрос APnews сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. Указано, что до конца 2021 года отремонтировать удалось уже 393 автомобиля. А вот еще 168 ждут ремонта до сих пор.

Дело в том, что далеко не всегда полицейские автомобили повреждаются по вине копов, а потому и восстанавливают их за счет виновников аварий. Но это делается только после решения суда.

В патрульной полиции при этом не исключают, что некоторые транспортные средства могут списать – если отремонтировать их уже не удастся. "В отношении 168 транспортных средств ведутся претензионно-исковые работы, после проведения которых будет принято решение о дальнейшем восстановлении или их списании, если таковые не будут подлежать восстановлению", – резюмировали в ППУ.