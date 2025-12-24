Старейший сервисный центр МВД Киева возобновляет работу

Сервисный центр МВД № 8042 в Киеве возвращается к работе по своему историческому адресу - улица Мечты, 19. Обновленная локация начнет прием граждан с 30 декабря 2025 года.

Восстановление работы по этому адресу позволит существенно расширить перечень административных услуг, которые предоставляются в пределах одного сервисного центра. Кроме сдачи теоретических и практических экзаменов и оформления услуг, связанных с водительским удостоверением, посетители смогут осуществлять регистрацию и перерегистрацию транспортных средств. Таким образом, ТСЦ МВД № 8042 снова станет полнофункциональной локацией для водителей и кандидатов в водители.

Экзамены на водительское удостоверение

В центре созданы современные условия для сдачи экзаменов, которые проваливает 80% кандидатов в водители. Для проведения теоретического экзамена оборудовано восемь рабочих мест, что позволяет проводить до 140 тестирований ежедневно. Каждое место оснащено системой идентификации Face ID и защитными панелями, что минимизирует риски нарушений и обеспечивает прозрачность экзаменационного процесса.

Практические экзамены фиксируются с помощью видеокамер, что исключает постороннее вмешательство и обеспечивает объективность оценивания. Сдача практической части экзамена возможна по всем основным категориям. Сервисный центр обеспечен транспортными средствами для категорий А, В, С и D1, что позволяет кандидатам в водители сдавать экзамен без использования автомобиля учебного заведения.

Оценивание практических навыков будут осуществлять семь экзаменаторов. Такое количество специалистов позволяет равномерно распределять нагрузку, сократить время ожидания и повысить качество обслуживания посетителей.

Новые маршруты

Отдельно сообщается, что с 29 декабря 2025 года на официальном сайте Главного сервисного центра МВД будет обнародовано пять новых маршрутов для сдачи практических экзаменов по управлению транспортными средствами, которые будут использоваться именно в этом сервисном центре.

ТСЦ МВД № 8042 соответствует требованиям безбарьерности и инклюзивности. У входа оборудован пандус и кнопку вызова персонала, а также предусмотрены специальные паркоместа для транспортных средств лиц с инвалидностью.

Информация об открытии онлайн-записи в сервисный центр МВД № 8042 по адресу улица Мечты, 19 будет дополнительно обнародована на официальных ресурсах сервисных центров МВД.