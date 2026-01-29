Старые автобусы уходят с маршрутов: как обновляется рынок в 2025 году

По итогам 2025 года на внутреннем рынке было заключено 3 978 сделок купли-продажи автобусов, что на 36,1% меньше, чем в 2024-м. Фактически ресурс перепродажи устаревшей техники внутри страны продолжает сокращаться, говорят в Институте исследований авторынка.

Зато импорт подержанных автобусов вырос до 1 088 единиц (+31,7% год к году). Основной источник - европейские страны, откуда в Украину поступает более современная и комфортная техника.

Сегмент новых автобусов также продемонстрировал положительную динамику - 1 176 регистраций, что на 15% больше, чем в прошлом году. Ключевыми драйверами здесь остаются муниципальные, школьные и государственные программы закупок.

Декабрь 2025 года: сезонное замедление

Последний месяц года традиционно показал спад активности по сравнению с ноябрем. Производство и сборка автобусов в Украине уменьшились на 30,4% м/м.

В то же время в годовом измерении внутренние перепродажи в декабре выросли на 78,6%, что объясняется не реальным оживлением спроса, а эффектом низкой базы из-за сбоев в работе реестров МВД в конце 2024 года.

В декабре было:

325 сделок на внутреннем рынке,

114 первых регистраций импортированных автобусов с пробегом,

112 новых автобусов (25 импортных и 87 украинского производства).

Внутренний рынок: техника "вне времени"

Лидером внутренних перепродаж в 2025 году стал Mercedes-Benz Sprinter. Также стабильный спрос сохраняли украинские БАЗ А079 "Эталон" и Богдан / Ataman А-092.

Показательно, что в рейтингах до сих пор присутствуют ПАЗ 3205 и ГАЗ "Газель" - модели, конструкция которых берет начало еще в 70–80-х годах прошлого века. Кроме них, активно перепродаются старые Volkswagen LT и Mercedes-Benz T1/T2, что свидетельствует о чрезвычайно длительном жизненном цикле этой техники в украинских условиях.

Импорт: ставка на комфорт и вместимость

В сегменте импорта подержанных автобусов доминирует европейская техника. Кроме микроавтобусов, перевозчики активно завозят:

городские автобусы VDL Ambassador и VDL Citea,

междугородние лайнеры Setra S 400 и Van Hool Astromega,

городские Mercedes-Benz Citaro.

Именно импорт сегодня является главным инструментом вытеснения морально устаревших моделей с маршрутов крупных городов.

Новые автобусы: преимущество украинской сборки

Рынок новых автобусов почти полностью сформирован за счет украинских производителей и застройщиков. Это связано с условиями тендеров и программами обновления общественного транспорта.

Чаще всего регистрировались:

Богдан / Ataman (А-092, А-093, А-221),

ЗАЗ A08 I-VAN,

БАЗ А081 "Эталон",

Isuzu Citiport.

В сегменте малого класса также фиксируется присутствие JAC Sunray и Toyota Hiace, преимущественно для служебных и социальных нужд.

Комментарий эксперта

Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка:

"В 2025 году рынок автобусов четко разделился. Внутренний сегмент сокращается, поскольку старая техника физически и экономически исчерпывает свой ресурс. Зато импорт подержанных европейских автобусов и закупка новых машин украинской сборки свидетельствуют о постепенной профессионализации перевозчиков. Несмотря на присутствие в рейтингах ПАЗов и “Газелей”, общий вектор рынка уже определен - обновление, экономическая эффективность и лучшие условия для пассажиров".