Старые автобусы уходят с маршрутов: как обновляется рынок в 2025 году

ФОТО: Фрипик|
Итоги 2025 года: как изменился рынок автобусов
По итогам 2025 года на внутреннем рынке было заключено 3 978 сделок купли-продажи автобусов, что на 36,1% меньше, чем в 2024-м. Фактически ресурс перепродажи устаревшей техники внутри страны продолжает сокращаться, говорят в Институте исследований авторынка.
Зато импорт подержанных автобусов вырос до 1 088 единиц (+31,7% год к году). Основной источник - европейские страны, откуда в Украину поступает более современная и комфортная техника.
Сегмент новых автобусов также продемонстрировал положительную динамику - 1 176 регистраций, что на 15% больше, чем в прошлом году. Ключевыми драйверами здесь остаются муниципальные, школьные и государственные программы закупок.
Декабрь 2025 года: сезонное замедление
Последний месяц года традиционно показал спад активности по сравнению с ноябрем. Производство и сборка автобусов в Украине уменьшились на 30,4% м/м.
В то же время в годовом измерении внутренние перепродажи в декабре выросли на 78,6%, что объясняется не реальным оживлением спроса, а эффектом низкой базы из-за сбоев в работе реестров МВД в конце 2024 года.
В декабре было:
- 325 сделок на внутреннем рынке,
- 114 первых регистраций импортированных автобусов с пробегом,
- 112 новых автобусов (25 импортных и 87 украинского производства).
Внутренний рынок: техника "вне времени"
Лидером внутренних перепродаж в 2025 году стал Mercedes-Benz Sprinter. Также стабильный спрос сохраняли украинские БАЗ А079 "Эталон" и Богдан / Ataman А-092.
Показательно, что в рейтингах до сих пор присутствуют ПАЗ 3205 и ГАЗ "Газель" - модели, конструкция которых берет начало еще в 70–80-х годах прошлого века. Кроме них, активно перепродаются старые Volkswagen LT и Mercedes-Benz T1/T2, что свидетельствует о чрезвычайно длительном жизненном цикле этой техники в украинских условиях.
Импорт: ставка на комфорт и вместимость
В сегменте импорта подержанных автобусов доминирует европейская техника. Кроме микроавтобусов, перевозчики активно завозят:
- городские автобусы VDL Ambassador и VDL Citea,
- междугородние лайнеры Setra S 400 и Van Hool Astromega,
- городские Mercedes-Benz Citaro.
Именно импорт сегодня является главным инструментом вытеснения морально устаревших моделей с маршрутов крупных городов.
Новые автобусы: преимущество украинской сборки
Рынок новых автобусов почти полностью сформирован за счет украинских производителей и застройщиков. Это связано с условиями тендеров и программами обновления общественного транспорта.
Чаще всего регистрировались:
- Богдан / Ataman (А-092, А-093, А-221),
- ЗАЗ A08 I-VAN,
- БАЗ А081 "Эталон",
- Isuzu Citiport.
В сегменте малого класса также фиксируется присутствие JAC Sunray и Toyota Hiace, преимущественно для служебных и социальных нужд.
Комментарий эксперта
Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка:
"В 2025 году рынок автобусов четко разделился. Внутренний сегмент сокращается, поскольку старая техника физически и экономически исчерпывает свой ресурс. Зато импорт подержанных европейских автобусов и закупка новых машин украинской сборки свидетельствуют о постепенной профессионализации перевозчиков. Несмотря на присутствие в рейтингах ПАЗов и “Газелей”, общий вектор рынка уже определен - обновление, экономическая эффективность и лучшие условия для пассажиров".