Старый Ford переодели в Nissan GT-R R35 и продают за 8 тысяч долларов: фото

Как рассказывает Carscoops, в отличие от настоящего GT-R, который славится своим брутальным 3,8-литровым V6 VR38DETT с двойным турбонаддувом и легендарным полным приводом, этот автомобиль оснащен атмосферным 2,5-литровым V6 Duratec мощностью 170 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механикой.

Читайте также: Новый Nissan Juke станет полностью электрическим и сохранит свой "дикий" дизайн: первые подробности

Привод - передний, как и у обычного Cougar, поэтому ничего общего с суперкаром кроме формы кузова здесь нет. Несмотря на это, реплика не слишком медленная: от 0 до 100 км/ч она разгоняется примерно за 8,5 секунды, а максималка достигает 225 км/ч. Для машины, которой может быть уже 25 лет - это не так плохо.

Здесь надо отдать должное мастеру, который превратил ничем не примечательный Ford на визуального близнеца GT-R:

точные пропорции передка с характерными фарами и массивным бампером;

силуэт боковины очень похож, несмотря на то, что колесная база у Nissan почти на 8 см длиннее;

задняя часть с культовыми круглыми фонарями - максимально близка к оригиналу;

интерьер также попытались стилизовать под GT-R, правда, уровень материалов достаточно низкий.

Также интересно: Китайцы обещают электромобили с твердотельными батареями и запасом хода 1000 километров уже в 2026 году

Из профиля заметно, что задние свесы несколько смещены, но работа все равно выглядит удивительно убедительно. Сейчас этот автомобиль продается в Хорватии за 7500 евро (примерно 8698 долларов). Это очень смелая цена как для старого Ford, но справедливая - если учесть количество кастомных работ и тот факт, что это, пожалуй, самый эффектный Cougar в Европе.