Старый VW Beetle превратили в электроспорткар, который разгоняется быстрее Porsche 911 GT3

История началась с того, что этот Beetle нашли полуразрушенным на свалке в Калифорнии. Автомобиль отправили в Германию, где он прошел масштабную трансформацию. От оригинальной техники здесь почти ничего не осталось: “Жук” получил электрический двигатель от Tesla Model S, но в модифицированном виде, работающий на повышенном напряжении.

Это позволило увеличить мощность до более 600 лошадиных сил, а крутящий момент - до примерно 700 Нм, отмечает Carscoops. Силовая установка работает вместе с карданными валами от Porsche 930, а питание обеспечивают семнадцать батарейных модулей, одолженных у Porsche Taycan. Пакет компонентов выглядит как инженерный “Франкенштейн”, однако результат превзошел все ожидания.

По словам создателей, электрический Beetle разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды - быстрее нового Porsche 911 GT3, который делает это за 3,4 секунды. Он даже подбирается к результатам Lamborghini Temerario, который стартует до сотни за 2,7 секунды. Запас хода тоже вполне рабочий: в спокойном режиме машина преодолеет около 250 километров, хотя под нагрузкой цифра падает до примерно ста - и это абсолютно нормально для столь радикального проекта.

Чтобы “Жук” мог справиться с новой мощностью, его подвеску и тормоза существенно модернизировали, использовав узлы от Porsche 944, а также компоненты KW и Bilstein. Экстерьер тоже претерпел изменения: кузов теперь окрашен в глубокий цвет Marathon Blue, дорожный просвет снижен, установлены классические диски Porsche и небольшой карбоновый спойлер. При этом стиль Beetle сохранен - никаких намеков на 600-сильную начинку извне не выдает.

В салоне сохранили максимальную аутентичность: оригинальная панель приборов и торпедо остались на месте, однако появились современные элементы - сиденья Recaro от BMW и небольшой сенсорный контроллер вместо классического рычага коробки передач. Чтобы доказать, что проект - не просто шоукар, а полноценный функциональный автомобиль, команда отправилась на нем в путешествие почти на 8000 километров, пролегавшее через Бельгию, Францию, Испанию, Португалию, Люксембург и даже Северную Африку. Таким образом скромный VW Beetle, который когда-то имел всего десятки лошадиных сил, теперь способен посрамить современные суперфлагманы.