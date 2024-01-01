Stellantis приостанавливает планы по производству Jeep Compass в Канаде и запустит его в Европе

Как сообщает Carscoops, Stellantis пересматривает свою стратегию и неожиданно приостановила работу завода в Брэмптоне, который должен был стать центром производства Jeep Compass в Северной Америке. Известно, что новинка будет построена на платформе STLA Medium. Это позволит компании предлагать модель как в версиях с двигателями внутреннего сгорания, так и качестве электромобиля.

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Однако, представитель Stellantis Лу Энн Госселин подтвердил Carscoops, что работа над новым Compass в Канаде, включая переоснащение, которое началось после завершения производства Chrysler 300, Dodge Charger и Dodge Challenger, приостановлена.

“Поскольку мы ориентируемся в современной динамичной среде, Stellantis продолжает пересматривать свою продуктовую стратегию в Северной Америке, чтобы гарантировать, что она предлагает клиентам ряд автомобилей с гибкими параметрами силовых агрегатов, которые лучше всего соответствуют их потребностям. В результате компания временно приостанавливает работу над следующим поколением Jeep Compass, включая деятельность на сборочном заводе в Брэмптоне. Это не меняет наши ранее объявленные инвестиционные планы для Брэмптона”, — сказал он журналистам.

Завод Stellantis в Брэмптоне

Инсайдеры утверждают, что Stellantis может заново планировать, стоит ли выпускать полностью электрический вариант Compass в Северной Америке. Ожидается, что это приведет к задержке дебюта модели на восемь-двенадцать месяцев.

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Однако, сообщается, что остановка работы в Брэмптоне не повлияет на план Stellantis начать производство новой генерации модели в Италии. “Jeep Compass следующего поколения, наиболее доступная модель бренда, дебютирует в Европе с началом производства в Мельфе уже в этом году”, - сказал Госселин.